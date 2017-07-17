15 Temmuz Şehitleri İçin Ilgaz Dağı’na Tırmandılar

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 15 Temmuz Şehitlerini anmak üzere düzenlenen "15 Zirvede 15 Demokrasi Ateşi" programı kapsamında 2 bin 546 metre...

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 15 Temmuz Şehitlerini anmak üzere düzenlenen "15 Zirvede 15 Demokrasi Ateşi" programı kapsamında 2 bin 546 metre rakımlı Ilgaz Dağı Hacet Tepesine zirve tırmanışı gerçekleştirildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kastamonu İl Temsilciliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Zirvede 15 Demokrasi Ateşi" adı altında 15 Temmuz ve bütün şehitleri anmak için 2 bin 546 rakımlı Ilgaz Dağının zirvesine tırmandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun aldığı karar gereği "15 Temmuz'da 15 Zirvede 15 Demokrasi Ateşi" adıyla yürüyüş düzenlendi. 15 Temmuz 2016 tarihinde vatanın bütünlüğüne ve milletin iradesine karşı gerçekleştirilen ve Türk Milleti'nin azim ve gayretiyle başarısızlığa uğratılan hain darbe girişimini unutmamak ve 15 Temmuz Şehitlerinin hayırla yad etmek amacıyla "Ilgaz Anadolu'nun Sen Yüce Bir Dağısın" dizeleri ile şarkılara konu olan Ilgaz Dağı, anlamlı bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Kastamonu ve Çankırı illerinin destek verdiği yürüyüşe Kastamonu'dan 15, Çankırı'dan 13 doğasever katıldı. 15 kişilik Kastamonu Dağcılık ekibi, bir gün öncede Ilgaz Obası'na gelerek kamp kurdu. Geceyi buradan geçiren dağcılar, 2 bin 546 rakımlı Ilgaz Dağı Hacet Tepe zirvesine ulaşabilmek için büyük çaba gösterdi.

Samsun, Trabzon, Kayseri'den gelen dağcıların da katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte Kastamonu tarafından yürüyüşe geçen dağcılar, Ilgaz Dağı Geyikgediği Mevkii'nde Çankırı'dan gelen 13 kişilik ekip ile buluşup zirveye ulaştı.

Ilgaz Dağı zirvesine ulaşan Kastamonu ve Çankırı'dan gelen dağcılar zirvede bayrak değişimi gerçekleştirdi. Ilgaz Obası'ndan başlayıp zirvede sona eren 6 kilometrelik yürüyüş 5 saat sürdü. Dağcılar, ilk 45 dakikalık yürüyüşün ardından kahvaltı molası verdi. Moladan sonra yollarına devam eden dağcılar, kimi zaman dik yokuşlarda ilerleyebilmek için büyük zorluk yaşadı.

"Ömrümüz yeterse yürüyüşlere devam edeceğiz"

Yıllardır ferdi olarak doğa sporları ile ilgilendiğini söyleyen Türkiye Dağcılık Federasyonu Kastamonu İl Temsilcisi Alp Arslan, Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun "15 Temmuz 15 Zirve Demokrasi Ateşi" faaliyeti kapsamında Ilgaz Dağı zirvesine çıktıklarını söyledi. Çankırı'dan gelen ekip ile buluşarak zirve yürüyüşünü tamamladıklarını ifade eden Alp Arslan, "Çankırı ekibi ile Ilgaz Dağı zirvesinde buluşup bayrak değişimi yaptık. Bu anlamlı etkinliği her sene yapmak istiyoruz. Bu etkinlik ilk olmakla beraber ömrümüz yeterse devam edeceğiz. 15 Temmuz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Biz Kastamonu'dan 15 kişilik ekip ile yaklaşık 6 kilometrelik zorlu bir tırmanış gerçekleştirdik. Tırmanışımız 5 saat sürdü" dedi.

Zirve yürüyüşüne katılan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Antrenörü Dağcı Leyla Gürbüz ise, 15 Temmuz Şehitlerini anmak adına Ilgaz Dağı Hacet Tepesinin zirvesine tırmandıklarını kaydetti. Bu yürüyüşe katıldığı için çok mutlu olduğunu belirten Leyla Gürbüz, "Son yıllardır ben dağcılık ve doğa sporları ile ilgileniyorum. Burada olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Kazasız belasız zirveye ulaştık. Bayan olarak zirve tırmanışı çok keyifli. Yani doğanın içinde huzur var. Bence herkesin kadın erkek ayırım yapmadan doğanın içinde bulunması gerekiyor" diye konuştu.

Tırmanışa Trabzon'dan katılan 57 yaşındaki Ali İmamoğlu da, şarkılara konu olan Anadolu'nun yüce dağı Ilgaz'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunun altını çizdi. Batı Karadeniz'in en yüksek dağı olan Ilgaz'ın mükemmel olduğunu vurgulayan Ali İmamoğlu, "Ilgaz'a geldiğim için çok mutluyum. Batı Karadeniz'in en yüksek dağı Ilgaz çok mükemmel. Oksijeni bol, çam denizi, hoş bir ortam. Tabi 15 Temmuz gibi Türk Halkı'nın baskıya inat ettiği, zincire vurulmaya inat ettiği bir günün anlamına yönelik yapılmış olması tırmanışı biraz daha etkili hale getiriyor. Keşke daha önce imkanlarımız olsaydı da bu faaliyetlere daha genç iken katılabilseydik" şeklinde konuştu.

"Doğaseverleri Kastamonu'ya bekliyoruz"

Çankırı Dağcılık, Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Spor Kulübü Üyesi Feza Tiryaki ise, organizasyonun 15 Temmuz Şehitleri ile tüm şehitleri anmak için bu faaliyet gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, Türkiye'nin dört bir yanından katılım olmasının sevindirici olduğuna dikkat çekti. Çankırı'dan gelen 13 kişilik ekip ile toplamda 28 kişi ile 2 bin 500 rakımlı Ilgaz Dağı'nın zirvesine ulaştıklarını söyleyen Feza Tiryaki, "Çankırı'dan gelen ekip ile buluşup Küçük Hacet'e çıktık. Küçük Hacet ve Büyük Hacet birbirine çok yakın iki zirve. 2 bin 500 metre civarında kotları var. Burası yazın ayrı güzellik, kışın ayrı güzellik. Burada değişik illerden gelen doğa severlerle birlikte olduğumuz için mutluyuz. Valilikler ve kültür müdürlükleri bu organizasyona sahip çıkıyorlar. Onların önderliğinde profesyonelliğe yol alacak şekilde bu tırmanışlar düzenleniyor. Tüm Türkiye'den de Kastamonu'yu, Çankırı'yı görmek isteyen insanları buraya bekliyoruz. Kastamonu'nun görecek çok yeri var. Sadece Ilgaz ile sınırlı değil. Pınarbaşı'nda, Azdavay'da ve Küre Dağları'nda çok güzel kanyonlarımız var. Doğaseverleri Kastamonu'ya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.