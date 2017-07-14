15 Temmuz Şehitleri İçin Kur’an-ı Kerim Okundu

Alaçam Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü işbirliği ile Alaçam Şadibey Camisi'nde cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Alaçam Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü işbirliği ile Alaçam Şadibey Camisi'nde cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

İlçe Müftüsü ve ilçe vaizi cami imamı tarafından cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi. İlçe Müftüsü Mehmet Süsün tarafından ilçede hatim okuyan vatandaşlar tarafından toplanan hatimlerin duası yapıldı.

Hatim duası sonrası İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, "15 Temmuz gecesi hainlere, zalimlere, ihanet şebekelerine karsı milletçe tek vücut olduğumuz gibi, bundan sonra da bu birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim eyle" temennisinde bulundu.