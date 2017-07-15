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15 Temmuz Şehitleri İçin Yahyalı’da Hatim İndirildi

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15 Temmuz Şehitleri İçin Yahyalı’da Hatim İndirildi
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik, Yahyalı ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri için okutulan hatim duasına katıldı ve ziyaretlerde...

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik, Yahyalı ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri için okutulan hatim duasına katıldı ve ziyaretlerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik Yahyalı ilçesine gitti. Yahyalı'da bazı ziyaretlerde bulunan İkbal Çelik, bayanlarla sohbet etti, çocuklarla yakından ilgilendi.

İkbal Çelik, Yahyalı'da 15 Temmuz Şehitleri için okutulan hatimlerin duasına da iştirak etti. Etkinliğe, İkbal Çelik'in yanı sıra Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve eşi Züleyha Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden'in eşi Fatma Özden, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sevilay İlkentapar, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Ahmet Büber ve eşi Neslihan Büber ve ilçe belediye başkanlarının eşleri ve Yahyalı halkı katıldı.

15 Temmuz Şehitleri İçin Yahyalı’da Hatim İndirildi

15 Temmuz Şehitleri İçin Yahyalı’da Hatim İndirildi

15 Temmuz Şehitleri İçin Yahyalı’da Hatim İndirildi

15 Temmuz Şehitleri İçin Yahyalı’da Hatim İndirildi

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