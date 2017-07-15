  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
  • İzmir 32 °C
  • Ordu 27 °C
  • Sinop 27 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 29 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 26 °C

15 Temmuz Şehitleri İçin Yüksek İrtifa Balonu Havalandı

» »
15 Temmuz Şehitleri İçin Yüksek İrtifa Balonu Havalandı
Türkiye'nin havacılık ve uzay çalışmalarında atılan hızlı adımlar kapsamında İzmir'de öğrenciler tarafından hazırlanan yüksek irtifa balonu, 15...

Türkiye'nin havacılık ve uzay çalışmalarında atılan hızlı adımlar kapsamında İzmir'de öğrenciler tarafından hazırlanan yüksek irtifa balonu, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri için havalandı.

Türk bayrağı ve Demokrasi şehitlerinin isimlerinin yer aldığı yüksek irtifa balonu, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri tarafından gökyüzüne salındı. Mühendislik fakültesi öğrencileri tarafından, uydu geliştirme projesi kapsamındaki mekanik, elektronik sistemlerin ve yazılımların test edilmesine olanak sağlaması hedefiyle geliştirilen balon, üzerinde Türk bayrağı, Ömer Halisdemir'in fotoğrafı ve 15 Temmuz Şehitleri'nin isimlerinin yer aldığı kapsülle Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi terasından gökyüzüne bırakıldı. "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği'ne İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan ve mühendislik fakültesi öğretim üyeleri ile davetliler katıldı.

Uzaya da uydu yerleştirecekler

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş, "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi İEÜ'den yad ediyoruz, kendilerine şükranlar sunuyoruz. Canları pahasına bu ülkeyi korumak için her şeyi yaptılar. Biz de bu ülke için öğrencilerimizle birlikte elimizden gelen her şeyi bayrağımızı daha yukarıya taşımak için yapacağız. EcospaceGrubu öğrencilerine çok teşekkür ediyorum, çok özverili bir çaba gösterdiler, sabaha kadar çalışarak yüksek irtifa balonunu hazırladılar. Hocalarımız, onlara danışmanlık ve denetim sağladı. Onun dışında kendileri yaptı. Bir sözleri var bana, uzaya İEÜ'nün uydusunu yerleştireceğiz. En fazla 2-3 yıl içinde İEÜ uydusunu yerleştireceğiz. Başka ülkelerin uydularıyla bilgi ve haberleri alıp gönderen ülkeden kendi uydusunu üreten bir ülke olma konusunda İEÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Öğrencileri ellerinden geleni yapacak" diye konuştu.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise Türk miletinin, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etrafında kenetlenerek, dünyaya layık bir şekilde duruş sergilendiğini, kahramanlıklar halkasına yeni bir halka eklendiğini dile getirdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çanakkale Chp’den 15 Temmuz Şehitleri İçin Çelenk15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:33
  • Beylikdüzü Belediyesi Meclisi 15 Temmuz Özel Gündemi İle Toplandı15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:23
  • Gurbetçi Annenin Kaybolan Çocuğunu Bulma Sevinci15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:23
  • Yeşilli’de Millet 15 Temmuz Zaferi İçin Yürüdü15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:18
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’te15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:13
  • Bir İlçeyi İhya Edecek Su Bin Metreden Fışkırdı15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:08
  • 15 Temmuz’da Şehitler İçin Koştular15 Temmuz 2017 Cumartesi 12:58
  • Ömer Halisdemir’in Şehit Düştüğü Yerde Anıt15 Temmuz 2017 Cumartesi 12:58
  • Kahraman Şehit Kardeşinin Adına Düzenlenen Turnuvada Ter Döktü15 Temmuz 2017 Cumartesi 12:58
  • Tsk’dan Kuzey Irak’a Hava Operasyonu: 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi15 Temmuz 2017 Cumartesi 12:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti