15 Temmuz Şehitleri İçin Yüksek İrtifa Balonu Havalandı

Türkiye'nin havacılık ve uzay çalışmalarında atılan hızlı adımlar kapsamında İzmir'de öğrenciler tarafından hazırlanan yüksek irtifa balonu, 15...

Türkiye'nin havacılık ve uzay çalışmalarında atılan hızlı adımlar kapsamında İzmir'de öğrenciler tarafından hazırlanan yüksek irtifa balonu, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri için havalandı.

Türk bayrağı ve Demokrasi şehitlerinin isimlerinin yer aldığı yüksek irtifa balonu, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri tarafından gökyüzüne salındı. Mühendislik fakültesi öğrencileri tarafından, uydu geliştirme projesi kapsamındaki mekanik, elektronik sistemlerin ve yazılımların test edilmesine olanak sağlaması hedefiyle geliştirilen balon, üzerinde Türk bayrağı, Ömer Halisdemir'in fotoğrafı ve 15 Temmuz Şehitleri'nin isimlerinin yer aldığı kapsülle Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi terasından gökyüzüne bırakıldı. "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği'ne İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan ve mühendislik fakültesi öğretim üyeleri ile davetliler katıldı.

Uzaya da uydu yerleştirecekler

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş, "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi İEÜ'den yad ediyoruz, kendilerine şükranlar sunuyoruz. Canları pahasına bu ülkeyi korumak için her şeyi yaptılar. Biz de bu ülke için öğrencilerimizle birlikte elimizden gelen her şeyi bayrağımızı daha yukarıya taşımak için yapacağız. EcospaceGrubu öğrencilerine çok teşekkür ediyorum, çok özverili bir çaba gösterdiler, sabaha kadar çalışarak yüksek irtifa balonunu hazırladılar. Hocalarımız, onlara danışmanlık ve denetim sağladı. Onun dışında kendileri yaptı. Bir sözleri var bana, uzaya İEÜ'nün uydusunu yerleştireceğiz. En fazla 2-3 yıl içinde İEÜ uydusunu yerleştireceğiz. Başka ülkelerin uydularıyla bilgi ve haberleri alıp gönderen ülkeden kendi uydusunu üreten bir ülke olma konusunda İEÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Öğrencileri ellerinden geleni yapacak" diye konuştu.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise Türk miletinin, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etrafında kenetlenerek, dünyaya layık bir şekilde duruş sergilendiğini, kahramanlıklar halkasına yeni bir halka eklendiğini dile getirdi.