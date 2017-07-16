15 Temmuz Şehitleri Kktc’de Anıldı

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçili önünde 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Platformu tarafından düzenlenen Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma...

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçili önünde 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Platformu tarafından düzenlenen Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Gecesi'nde darbe gecesi şehit olanlar anıldı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçili önünde düzenlenen geceye Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, KKTC Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, bazı milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Bülent Gedikli, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kıbrıs Temsilcisi ve Platform Sözcüsü Mehmet Demirci, bazı sivil toplum kuruluşu ve kurum- kuruluş temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 500 kişi katıldı. Şehitler için sela okunmasıyla başlayan etkinlikte saygı duruşunun ardından İstiklâl Marşı okundu. Daha sonra Kur'an dinletisi gerçekleştirildi. Gecede 15 Temmuz darbe girişimi belgeseli izlendi.

Kanbay'dan FETÖ'ye kanser benzetmesi

Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, konuşmasına şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı ve uzun bir yaşam, darbe girişiminde fedakârca görev yapan güvenlik güçleri ve polislere şükran ve minnet duygularını belirterek başladı. Kanbay, Türk milletinin milli birlik ve demokratik değerlere sahip çıktığını ve milli iradenin en azılı terör örgütü karşısında dahi galip gelebileceğini gösterdiğine dikkat çekti. Kanbay, FETÖ'yü vücudu saran kanser virüsüne benzeterek, FETÖ'nün tamamen yok edilmesi ve bir daha geri dönememesi için milletçe uyanık olmak gerektiğini hatırlattı. Terör ve ihanet şebekesinin ortamın elverişliliğinden, toplumun ihtiyaçlarından ve halkın zafiyetlerinden faydalanarak büyüdüğünü belirten Kanbay, toplumun bu kesimlerinin terör örgütü üyesi doğmamasına rağmen bazı hırs, ihtiras ve zaaflarının kendilerini FETÖ'nün kucağına ittiğini anlattı. Genç nesillere çağrıda bulunan Kanbay, gençlerin beklenmedik bir makam veya başarı vaadinde bulunanlara şüpheyle yaklaşması, bilmediği topluluklara girmemesi, arkasındaki şüpheli dış mihrak ve odaklara karşı dikkatli olması ve vaatlere kanmaması çağrısında bulundu. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KKTC devlet ve hükümet yetkililerinin yanı sıra, sivil toplum örgütü ve iş dünyasının teröre ve darbe girişimine karşı durduğunu ve Türkiye ile dayanışmasını belirttiğini hatırlatan Kanbay, bunun için KKTC'ye şükran duygularını iletti.

"Türkiye ekonomisi bir yıl içinde yüzde 5 daha büyüdü"

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Bülent Gedikli de terör örgütü üyelerinin 15 Temmuz 2016 gecesi kendi ülkesinin insanına kurşun sıktığını, kurumlarını bombaladığını ve yabancı ülkelere "Gelin Türkiye'yi işgal edin" çağrısında bulunduklarını söyledi. 15 Temmuz gecesi sadece Türk demokrasisine değil, aynı zamanda ekonomisine de darbe vurulmaya çalışıldığını anlatan Gedikli, ekonominin bu süreçte bir stres testinden geçtiğini fakat teröristlerin beklediğinin olmadığını söyledi. Gedikli, kalkışmanın üzerinden 1 yıl geçtiğine işaret ederek, Türkiye ekonomisinin bir yıl içinde yüzde 5 daha büyüdüğünü ve daha da büyük bir hızla büyümeye devam edeceğini kaydetti. Türkiye üzerinde oynanan oyunların büyük olduğuna dikkati çeken Gedikli, bu sebeple uyanık olmak ve birlik-beraberliği bozmamak gerektiğini ifade etti. Türkiye olarak her zaman barış ve huzuru ön planda tuttuklarını söyleyen Gedikli, Türkiye'nin milyonlarca mülteciye kapısını açtığını, Kıbrıs'ta da barış ve huzurun hüküm sürmesini istediklerini ve Türk ordusunun da bu barış ve huzurun devamı için Adada kalmaya devam edeceğini belirtti. Dünyada birçok bölgede kaos ortamının hakim olduğunu belirten Gedikli, dünyanın gözünün ve kulağının Türkiye'de olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin içinde bulunmadığı hiçbir formülün çalışmayacağını vurguladı. FETÖ'cülerin Türkiye'ye sermaye girişini engellemek, yatırım yapılmamasını sağlamak için uğraştığını belirten Gedikli, bu nedenle uyanık olunması gerektiğini söyledi. Gedikli, Türkiye'nin çalışmaya, üretmeye, kaliteli işgücü yetiştirmeye, ihracatı artırmaya devam edeceğini ve dünya ülkesi olmak için her adımı kararlılıkla atacağını bildirdi. Gedikli, teröre ve terör örgütlerine karşı tüm ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğini de ekledi.

Konuşmaların ardından şiirlerin okunmasıyla anma etkinliği sona erdi.