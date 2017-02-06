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15 Temmuz Şehitleri Kütüphanesi Açıldı

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15 Temmuz Şehitleri Kütüphanesi Açıldı
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Anadolu Lisesi'nde yapılan "15 Temmuz Şehitleri Kütüphanesi" düzenlenen törenle açıldı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Anadolu Lisesi'nde yapılan "15 Temmuz Şehitleri Kütüphanesi" düzenlenen törenle açıldı.

Kütüphanenin açılış törenine Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, ÇTSO Meclis Başkanı Taha Ülker, ÇTSO Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Seçkin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Bozdağ, Okul Müdürü Fahrettin Kahraman, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan tören programının açılış konuşmasını yapan ÇTSO Anadolu Lisesi Müdürü Fahrettin Karaman, "Okulumuz 2009 yılında ÇTSO tarafından yaptırılmış ve eğitim öğretime başlamıştır. Okulumuz 40 derslikli olup bin 252 öğrencisi, 79 öğretmeni ile Çerkezköy'ün en büyük Anadolu Lisesidir. Hatırlanacağı üzere 15 Temmuz gecesi ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri kanlı darbe girişiminde bulundular. Ancak aziz milletimiz bu hain darbe girişimini, meydanları canı pahasına doldurarak ve vatanı uğruna şehit olarak engelledi. Şehitlerimiz ve gazilerimiz cesaretleri ile tarih yazdılar. Şüphe yok ki kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir" dedi.

Okul Müdürü Karaman son olarak kütüphane yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kütüphanemizin oluşumunda bize katkılarını esirgemeyen ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Bozdağ, kantin işletmecimiz Necmi Yuceur ve velimiz Sakine Turhan'a çok teşekkür ederim. Bu vesile ile şehitlerimize tekrardan Allahtan rahmet diliyor, kütüphanemizin vatanda, millete ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

'Açılış yapıldı'

Okul Müdürü Fahrettin Kahraman'ın konuşmasını tamamlamasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma video gösterimi sunuldu. Programın devamında ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Bozdağ, kantin işletmecisi Necmi Yüceur ve veli Sakine Turhan'a, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş tarafından plaketleri takdim edildi. Plaket takdiminin ardından protokol üyeleri duvarında Türk bayrağının sembolü ay ve yıldız bulunan 15 Temmuz Şehitleri Kütüphanesinin açılış kurdelesi kesti. Ardından katılımcılar kütüphaneyi inceledi.

15 Temmuz Şehitleri Kütüphanesi Açıldı

15 Temmuz Şehitleri Kütüphanesi Açıldı

15 Temmuz Şehitleri Kütüphanesi Açıldı

15 Temmuz Şehitleri Kütüphanesi Açıldı

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