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15 Temmuz Şehitleri Milas’ta Unutulmadı

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15 Temmuz Şehitleri Milas’ta Unutulmadı
Muğla'nın Milas ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitleri Anısına düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Voleybol turnuvası finali...

Muğla'nın Milas ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitleri Anısına düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Voleybol turnuvası finali Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne spor salonunda yapıldı.

Milas'ta 15 Temmuz şehitlerini anmak ve ilçe genelindeki okullardaki öğretmenlerin dayanışmasını ve kaynaşmasını artırmak amacıyla düzenlenen 15 Temmuz Şehitler Turnuvası'nın finali Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ev sahipliğinde yapıldı.

Final maçında İmi Koleji ile Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen ve 5 setin sonunda rakibi yenme başarısını gösteren İMİ Koleji turnuvanın şampiyonu olarak büyük bir mutluluk yaşadı. Diğer finalist Anadolu Lisesi ise turnuvada gösterdiği performansla gönüllerin şampiyonu oldu.

Milas Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmasını Milas Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Milas İlçe Teşkilatı Başkanı Levent Akyer, Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Ali Ünlüsoy, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ile ilçe protokolünden bazı isimler ve çok sayıda sporsever takip etti.

Karşılaşma sonunda ise turnuva boyunca oynanan karşılaşmalarda görev alan hakemlere teşekkür belgeleri Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Ali Ünlüsoy tarafından takdim edildi.

Turnuva 3.'sü Gümüşlük Orta Okulu'na kupa ve madalyaları İlçe Milli Eğitim Müdürü İsal Bal tarafından verilirken, turnuvada gönüllerin şampiyonu olan Anadolu Lisesi'ne kupasını ve madalyalarını AK Parti Milas İlçe Başkanı Levent Akyer takdim etti.

Turnuvanın şampiyonu olan İMİ Koleji'ne ise kupasını ve madalyaları Milas Kaymakamı Eren Arslan tarafından verildi.

Turnuva çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

15 Temmuz Şehitleri Milas’ta Unutulmadı

15 Temmuz Şehitleri Milas’ta Unutulmadı

15 Temmuz Şehitleri Milas’ta Unutulmadı

15 Temmuz Şehitleri Milas’ta Unutulmadı

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