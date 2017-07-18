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15 Temmuz Şehitleri Zirvede Anıldı

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15 Temmuz Şehitleri Zirvede Anıldı
Büyükşehir Belediyesi, Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği, Bursa'da faaliyet gösteren Dağcılık Kulüp temsilcileri ve 90 kadar doğaseverin iştirak...

Bursalı dağcılar 15 Temmuz şehitlerini Uludağ'ın zirvesinde andı.

Büyükşehir Belediyesi, Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği, Bursa'da faaliyet gösteren Dağcılık Kulüp temsilcileri ve 90 kadar doğaseverin iştirak ettiği yürüyüş, Uludağ'ın en yüksek noktası olan 2540 metre yükseklikteki zirvede gerçekleşti.

Oteller bölgesinden başlayan uzun ve zorlu yürüyüşün ardından Uludağ'ın zirvesine ulaşan doğaseverler burada 15 Temmuz şehitlerinin isimleri ve resimlerinin olduğu bayrağı açtı.

Dağcılık Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Nazif Makas, faaliyette emeği geçen başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'ye ve diğer destek veren kuruluş yetkililerine teşekkürlerini iletti.

İstiklal Marşı ile devam eden tören, dua ile son buldu. Zirvedeki anı defterini imzalayan doğaseverler bir süre dinlendikten sonra yürüyüşe başladıkları yere doğru yola çıktı.

15 Temmuz Şehitleri Zirvede Anıldı

15 Temmuz Şehitleri Zirvede Anıldı

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