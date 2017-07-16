15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı

Van'ın Muradiye ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma programında bayraklı yürüyüş yapıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma programında bayraklı yürüyüş yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı akabinde burada 15 Temmuz gecesi şehit olan güvenlik güçleri ve vatandaşların isimleri okunarak yoklama yapıldı. Toplanan kalabalık hep bir ağızdan okunan isimlere karşılık "burada" diye cevap verdiler. Burada ilk olarak MHP İlçe Başkanı Vezir Çavuşoğlu bir konuşma yaparak, geçen yıl bu zaman Türkiye karanlık bir çukura çekilmek istendi. Ancak Allah'a çok şükür muvaffak olamadılar. MHP olarak Sayın Cumhurbaşkanının sonuna kadar yanındayız yanında olmaya da devam edeceğiz ve onu başkan yapacağız. 15 Temmuz darbe girişiminde vatanımızı borçlu olduğumuz şehitlerimizi saygıyla minnetle anıyoruz. Gazilerimize sağlıklar dilerken orada tankların önüne canlarını siper eden vatandaşlarımıza da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Vanlı, "Bizler bu memleketi Osmanlı dedelerimizden miras aldık. 600 yüz yıl ırk, mezhep, din ayrımı yapmadan hep birlikte kardeşçe yaşadık. Her insan bir gün ölecek. 15 yaş, 50 yaş, 80 yaş sonuçta hepimiz öleceğiz. Madem ölüm var neden kardeşçe yaşamayalım. Bu yurt kime yetmez. Kardeşçe yaşamak varken alçak FETÖ ve vatan haini askerleri bu vatanı bölmeye çalıştılar. Ancak imanlı vatan sevdalılarını hesaba katmadılar. Onlar kimin maşalığını yaparlarsa yapsınlar bu vatanı böldürtmedik böldürtmeyeceğiz" dedi.

Son olarak konuşan İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Çelikel; "Ömer Halis Demir'e selam olsun, tüm şehitlerimize 249 şehidimize, gazilerimize ve o gece canlarını hiçe sayarak tankların önüne canlarını siper eden tüm vatandaşlarımıza selam olsun, Rabbim mekânlarını cennet eylesin. Peygamber Efendimize komşu eylesin. Reisi Cumhurumuzun söylediği gibi, biz bu milleti öldürtmeyeceğiz, vatanımızı böldürtmeyeceğiz, devletimizi yıkamayacaklar, ezanımızı susturamayacaklar. Her noktasında şehitlerimizin kanı olan bayrağımızı indiremeyecekler. Değil FETÖ'nün alçakları, 7 düvel bir raya gelseler başımızı almadan, kanımızı dökmeden, biz bu memleketi hiç kimseye teslim etmeyeceğiz. Nasıl ki 15 Temmuzda bu millet ferasetiyle, dirayetiyle, imanıyla, o meydanlara dökülüp, bizlerin paralarıyla, bizlerin emekleriyle alınmış olan tankları, uçakları, helikopterleri milletin üstüne kurşun yağdırmaya kullandılar ama millet elinde hiç bir şey olmadan safiyane imanıyla onlara karşı durdu. Emin olun sadece o gün o kalkışmayı gerçekleştiren o alçaklara karşı değil, bu memleket üzerine oyun oynamaya niyeti olan bütün alçaklara bütün hainlere, bize dost gözüküp arkamızda oyun çeviren bütün sahte düşman devletlere o mesajı gerektiği şekilde verdik evvel Allah vermeye de devam edeceğiz. Gideceksiniz Amerika'dan bu memleketin evlatlarına kurşun yağdırtma talimatını vereceksiniz. Bu işler o kadar ucuz değil. Bir daha böyle bir şeye kalkışırlarsa karşılarında Ömerleri Ahmet- Mehmetleri işte bu iman sahibi insanları görecekler. Bakın Peygamber Efendimizin bir sözü var, "iki kişi bir kişiden, üç kişi iki kişiden daha hayırlıdır. O halde birlik olun diyor. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır". Bu iş memleket meselesi, vatan meselesi bu iş imani bir meseledir. Bu iş bayrak meselesi hiç kimsenin tekelinde değil. Bu millet artık biliyor. Bu alçakların kumanda merkezi bir yerdir. Bu alçaklar bir gün birinin tasmasını bırakırlar. Bir diğerinin tasmasını bırakırlar. Allah'ın izniyle milletimiz bunun farkında, milletimiz bunlara pabuç bırakmayacak, milletimiz bu alçakça oyunlara gelmeyecek. Tek devletimizden, tek milletimizden tek bayrağımızdan tek vatanımızdan taviz vermeyeceğiz. Başımızı vereceğiz kanımızı vereceğiz ama buna taviz vermeyeceğiz. Reisi Cumhurumuzun talimatları doğrultusunda nöbetteyiz inşallah nöbetimizi devam ettireceğiz. Selalar okunacak bizlerde bu meydanda nöbetlerimize devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz etkinlikleri doğrultusunda atletizm ve resim dalında dereceye girenlere ödülleri verildi. Daha sonra nöbete devam edildi.