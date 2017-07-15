15 Temmuz Şehitlerini Simgeleyen Anıt Açıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin sene-i devriyesinde Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü hocaları ve öğrencileri tarafından yapılan'15...

15 Temmuz hain darbe girişiminin sene-i devriyesinde Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü hocaları ve öğrencileri tarafından yapılan'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı" düzenlenen törenle açıldı.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykelcilik bölümü hocaları ve öğrencileri tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşların bedenlerini ve ruhlarını simgeleyen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı" Rektörlük bahçesinde düzenlenen törenle açıldı. Törene Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mevlüt Doğan, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat, öğretim üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende açılış konuşmasını yapan Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Dr. Mustafa Bulat, "Bu anıtı bizler Rektörümüzün talimatı ile 15 Temmuz şehitlerimizin anısına yaklaşık bir ay önce bir tasarım ile başladık. Güzel Sanatlar Fakültesi hoca ve öğrencileri ile gece gündüz paslanmaz çelik ve mermerden oluşan kompozisyonu oluşturduk. 15 Temmuzdaki kalkışmada şehit olanların bedenlerini simgeleyen negatif boşluklar kullanıldı. Kuşlar ise, şehitlerimizin Allah'a ulaşan bedenlerini temsil etti. Bu anıtta bayrağı için şehit olan insanlarımız anlatıldı. 15 ton ağırlığı olan anıtımız her türlü doğa koşullarında ayakta kalabilir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk milletine seslenmesi ile milletin tek yürek olup bu hain saldırı karşısında dimdik durduğunu ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz Türk ordusunun içine sızmış vatan hainlerinin kalkışma girişimini yaşadı. Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk milletine seslenmesi ile milletimiz tek yürek olup bu hain saldırı karşısında dimdik durmuştur. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi hocaları ve öğrencileri tarafından millet olarak andığımız bu özel gün için sanatsal bir eser tasarlamışlardır. Taşın ve metalin birleşmesinden meydana gelen bu yapıt 15 Temmuz 2016 yılında şehit olan vatandaşlarımızı insan figürleri ile demokrasi ile kuş motiflerini kullanarak anlamlı bir eser meydana getirmişlerdir" dedi.

Kurdele kesiminin ardından 15 Temmuzda şehit olan kahramanlar için dua edildi.