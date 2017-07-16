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15 Temmuz Spor Müsabakaları Ödül Töreni

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15 Temmuz Spor Müsabakaları Ödül Töreni
Malatya'da 15 Temmuz Haftası nedeniyle düzenlenen atıcılık, atletizm, badminton, güreş, satranç, okçuluk, kick boks, masa tenisi, hentbol, futsal, tekvando...

Malatya'da 15 Temmuz Haftası nedeniyle düzenlenen atıcılık, atletizm, badminton, güreş, satranç, okçuluk, kick boks, masa tenisi, hentbol, futsal, tekvando ve yüzme branşlarında yapılan müsabakaların toplu ödül töreni gerçekleştirildi.

Atatürk Spor Salonunda yapılan ödül törenine Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, Tesisler Şube Müdürü Ahmet Yücel, Gençlik Merkezleri Koordinasyon Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Beydağı Gençlik Merkezi Müdürü Abdullah Doğan, sporcular, sporcu velileri, antrenörler ve il temsilcileri katıldı.

Ödül Töreni öncesi bir konuşma yapan Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatları ve Spor Federasyonlarınca spor etkinlikleri düzenlenerek vatan savunması, istiklal ve istikbal uğruna canlarını feda eden 15 Temmuz Şehitlerimizin anılması ve milli birlik, beraberlik, vatan ve bayrak sevgisi, demokrasi, yurt bilinci konularında farkındalık oluşturulması sebebi ile 15 Temmuz Haftası Anma Programı Spor Etkinlikleri ve Kültürel Faaliyetler gerçekleştirildi. İl Müdürlüğümüz organizasyonu ile 11 - 16 Temmuz arasında 12 branşta sportif müsabakalar yapıp ve bugün itibariyle müsabakaları tamamlamış bulunuyoruz. Bu kapsamda emeği geçen tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, sporcu velilerimize ve personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

İl Müdürü Fındıklı'nın konuşmasından sonra atıcılık, atletizm, badminton, güreş, satranç, okçuluk, kick boks, masa tenisi, hentbol, futsal, tekvando ve yüzme branşlarında yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

15 Temmuz Spor Müsabakaları Ödül Töreni

15 Temmuz Spor Müsabakaları Ödül Töreni

15 Temmuz Spor Müsabakaları Ödül Töreni

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