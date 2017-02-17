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“15 Temmuz Türkiye’ye Ölüm Vuruşuydu”

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“15 Temmuz Türkiye’ye Ölüm Vuruşuydu”
Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin önemli gündem maddeleriyle ilgili konuları etraflıca ele alan programlar düzenlemeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin önemli gündem maddeleriyle ilgili konuları etraflıca ele alan programlar düzenlemeye devam ediyor. Televizyondaki "Gündem Ötesi" programıyla tanınan Pelin Çift, Kayseri'de Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'i konuk etti. Programda "Yeni İstiklal Savaşı ve Gerçekler" ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen söyleşi Şehir Tiyatrosu'nda yapıldı. Salonun tıklım tıklım dolduğu programda önce İstiklal Savaşı anlatıldı, ardından 15 Temmuz'da yaşadıklarımız yorumlandı. Programın sunucusu Pelin Çift, 15 Temmuz'da bıçak sırtında olduğumuzu belirtti; "Ama şimdi daha emin adımlarla ilerliyoruz" diyerek, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'den değerlendirme istedi.

15 Temmuz'u İstiklal Savaşı'ndan iki kat daha önemli bir İstiklal Savaşı olarak yorumlayan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil de, 15 Temmuz'un başarılı olması halinde Türkiye Cumhuriyeti'nin yok olacağını kaydetti. Prof. Dr. Şimşirgil şöyle devam etti: "Ülkemizde darbeler asla bitmedi. Bu darbeler Osmanlı'nın birinci darbelerine benzerdi. Darbelerden iki sene sonra mutlaka halka gidiliyor, bir parti gidiyor diğer parti geliyordu. Ancak 15 Temmuz darbesi Türkiye Cumhuriyet'ine ölüm vuruşuydu. Eğer başarılı olsaydı Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet yoktu. Bazıları bu darbenin ne olduğunun farkında değil. Eğer başarılı olsaydı Doğu ve Güneydoğu Anadolu PYD-PKK'ya verilecekti" dedi.

Söyleşinin sonunda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, Şimşirgil ve Çift'e çiçek ve "Şehir Kültür Sanat" dergisi vererek açıklamaları nedeniyle teşekkür etti.

“15 Temmuz Türkiye’ye Ölüm Vuruşuydu”

“15 Temmuz Türkiye’ye Ölüm Vuruşuydu”

“15 Temmuz Türkiye’ye Ölüm Vuruşuydu”

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