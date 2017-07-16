  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 25 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
  • İzmir 34 °C
  • Ordu 27 °C
  • Sinop 25 °C
  • Giresun 29 °C
  • Amasya 29 °C
  • Rize 29 °C
  • Trabzon 27 °C

15 Temmuz Turnuvasında Kardeşlik Kazandı

» »
15 Temmuz Turnuvasında Kardeşlik Kazandı
Şanlıurfa'nın Harran İlçe Belediyesi, anlamlı bir turnuvaya ev sahipliği yaptı.

Şanlıurfa'nın Harran İlçe Belediyesi, anlamlı bir turnuvaya ev sahipliği yaptı.

Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz'un talimatıyla 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümünde, şehitler anısına halı saha futbol turnuvası düzenledi. Ramazan Bayramının hemen ardından başlayan, Harran Belediyesinin vatan uğruna can veren şehitleri yad etmek ve 15 Temmuz ihanetini unutturmamak adına organize ettiği "Kurşun Atma Gol At" futbol turnuvasının final karşılaşması 15 Temmuz akşamı yapıldı. Harran Belediyesi tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen Milli Birlik yürüyüşünün ardından Harran Belediye Spor ve Biter Petrol Sporun karşı karşıya geldiği turnuva finalinde şampiyon Harran Belediyespor oldu. Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, amaçlarının şehitleri anmak ve kardeşlik duygularını pekiştirmek olduğunu belirterek, "15 Temmuz'da milli iradeyi, canları pahasına hainlere karşı koruyan kahramanları, halı saha futbol turnuvası ile bir kez daha yad ettik. Turnuvamızda karşılaşmaların 15 Temmuz ruhuna uygun bir şekilde oynanması bizleri mutlu etti. Tek bir takım kazanmadı, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek kazanan Harran oldu" dedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından başlayan final karşılaşmasına takımlar "15 Temmuz'u Unutmadık Unutmayacağız" pankartıyla ve şehitler için özel olarak hazırlanan formalarla sahaya çıktı. Harran Belediye Spor, Biter Petrol Sporu yenerek turnuvanın şampiyonu olurken, turnuvanın üçüncüsü Harran Ovaspor, en centilmen takım ise Harran SYD Vakfı oldu.

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Harran Kaymakamı Temel Ayca ve diğer konuklarla birlikte dereceye giren takım ve oyunculara, madalya ve teşekkür plaketlerini vererek kutladı.

15 Temmuz Turnuvasında Kardeşlik Kazandı

15 Temmuz Turnuvasında Kardeşlik Kazandı

15 Temmuz Turnuvasında Kardeşlik Kazandı

15 Temmuz Turnuvasında Kardeşlik Kazandı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erzurum Vatan Nöbetinde Yine Destan Yazdı16 Temmuz 2017 Pazar 17:08
  • Kahramanlarımızın İsmi 15 Temmuz Şehitleri Abidesi’nde De Yaşayacak16 Temmuz 2017 Pazar 16:58
  • Doğanşehir’de 15 Temmuz’u Anma Programı16 Temmuz 2017 Pazar 16:53
  • 15 Temmuz Turnuvasında Kardeşlik Kazandı16 Temmuz 2017 Pazar 16:48
  • On Binlerce Vatandaşın Bulunduğu Meydanlarda Sağlık Ekipleri Hazır Bekledi16 Temmuz 2017 Pazar 16:48
  • Siirt’te Anız Yangını16 Temmuz 2017 Pazar 16:43
  • Müsiad, Tam Kadro ’Demokrasi Nöbeti’nde16 Temmuz 2017 Pazar 16:38
  • Kalbinin Delik Olduğunu 50 Yaşında Öğrendi16 Temmuz 2017 Pazar 16:38
  • Kore Gazisi Askeri Törenle Son Yolculuğuna Uğurlandı16 Temmuz 2017 Pazar 16:33
  • Beyşehir Tek Vücut Oldu16 Temmuz 2017 Pazar 16:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti