15 Temmuz’da Binlerce Sancaktepeli Demokrasi Nöbetinde

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde binlerce Sancaktepeli demokrasi nöbeti tuttu.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde binlerce Sancaktepeli demokrasi nöbeti tuttu.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde binlerce Sancaktepeli demokrasi nöbeti tuttu. Samandıra Meydanı'nda gerçekleşen demokrasi nöbetine Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, İstanbul Eski Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ile çok sayıda vatandaş katıldı.

15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, "15 Temmuz'un üzerinden tam 365 gün geçti. Bir yıl önce aynı saatte buradaydık. On binlerce Sancaktepeli darbeye karşı direnmiştik. Bugünde darbecileri buradan lanetliyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Devletimizi çökertmeye Anadolu topraklarını işgal etme operasyonunu Çanakkale ruhuyla 80 milyon vatandaşımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak o gece darbeyi tersine çevirdik. Devletimizin, ülkemizin geleceğini kurtarmış olduk. Çanakkale zaferi gibi kıymetli bir zaferdi. 15 temmuz 2016 Türk tarihinde bir dönüm noktası oldu. Aradan bir yıl geçti. Ama vatandaşımızın heyecanı 15 Temmuz gibi. Vatanına, milletine bağlı bir halk kitlesi var burada. Bugün sabah ezanına kadar burada nöbette olacağız" dedi.

Demokrasi nöbetinde binlerce vatandaş bayrak sallayarak sabaha kadar meydanlardan ayrılmadı.