15 Temmuz’da Büyükşehir’in Toplu Taşıma Araçları Ücretsiz

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Cumartesi günü belediyeye ait otobüs ve tramvayların ücretsiz olduğunu açıkladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Cumartesi günü belediyeye ait otobüs ve tramvayların ücretsiz olduğunu açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı yetkilileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle belediyeye ait toplu ulaşıma araçlarında 1 günlük ulaşımın ücretsiz olduğunu belirttiler. Yetkililer, vatandaşların 15 Temmuz'un yıldönümü etkinliklerinde ulaşım sorunu yaşamamaları için bu yönde bir karar alındığını kaydettiler.