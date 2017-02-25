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15 Temmuz’da Elinde Türk Bayrağı İle Ankara’da Tanklara Direnen Yaldız’a Memleketinde Sevgi Seli

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15 Temmuz’da Elinde Türk Bayrağı İle Ankara’da Tanklara Direnen Yaldız’a Memleketinde Sevgi Seli
15 Temmuz kahramanlarından Yaşar Yaldız, memleketi Trabzon'un Çaykara ilçesinde öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi.

15 Temmuz kahramanlarından Yaşar Yaldız, memleketi Trabzon'un Çaykara ilçesinde öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi.

Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti ile sokağa çıkan ve Çankaya Köşkü girişinde elinde bayrağı ile tanklara korkusuzca direnen Çaykaralı Yaşar Yaldız, Çaykara Çok Programlı Lise toplantı salonunda, 15 Temmuz'da yaşananları anlattı. Yaldız, öğrencilere o günleri anlatırken adeta tekrar yaşadı.

Yaldız, yaptığı konuşmada "Sevgili çocuklar benim de sizin gibi 3 çocuğum var. Allah onların ve sizin ömrümüzü uzun etsin. Sizler bu milletin 80 milyon insanın umudusunuz, hatta 1,5 milyar İslam âleminin umudusunuz, umudu olacaksınız. Çünkü ülkemiz bütün masumların mazlumların umut ışığıdır. Allah'a şükürler olsun ki o geceyi büyük bedeller çok ağır bedeller ödeyerek 250 şehit 2 bin 400 gazi vermiş olsakta bugünkü gibi bizi kavuşturan Allah'a şükürler olsun. O gece vatanımıza milletimize bayrağımıza Türkiyemize, Trabzon'umuza ve Çaykaramıza sahip çıkmamış olsaydık bugün o televizyonlarda acıyla gözyaşıyla izlediğiniz kardeşlerimiz gibi Suriyeliler'in Musul'da, Irak'ta ve dünyada çeşitli yerlerinde çocuklara bile acımayıp ve öldürülen insanlar gibi vatansız kalabilirdik. Ama ne mutlu bize ki biz çok büyük bir milletiz. Mazlumların umuduyuz biz. Süriyeliler'in gideceği bir Türkiye var. Iraklılar'ın gideceği, Afganistanlar'ın, Filistinliler'in gideceği ya da dualarının göndereceği her zaman var olmasını istediği bir Türkiyesi var. Gözlerinize bakarak konuşmak gerçekten çok zor. O gece beş tankın önünde durmak sizin önünüzde durmaktan daha kolaydı diye düşünüyorum. Çok duygu dolusunuz. Çok saygılısınız. Allah feyzinizi de ömrünüzü uzun etsin. Allah yolunuzu açık etsin" dedi.

"O gece biz böyle bir hainliği hak etmemiştik" diyen Yaldız "Ailenizle çoluk çocuğunuzla birlikte otururken o boğaz köprüsünü tek taraflı kapandığı haberin yayınlanması üzerine başbakanımız açıklama yapar yapmaz üç çocuğumuzu geride bırakarak bu mücadelenin bir ucundan tutmamız gerektiğini hissettik. Kendimizi sokaklara attık, kendimizi hiçbir bahaneyi üretmeden 90 km yolu 25 dakikada aldık. Çünkü vatan o gün gerçek vatan evlatlarına ihtiyacı vardı. Koşarak hızlı bir şekilde vatanımızı savunmaya bayrağımızı savunmaya gittik. Gittiğimizde tek başımıza olsakta beş tane tanktan o karanlık yüzlü insanlardan korkmadık. Bir elimizde bayrağımız çıplak bedenimizde vücudumuzu tankın önüne siper ederek bu hain kalkışma önlemeye çalıştık" ifadelerini kullandı.

Yaldız, konuşmasının ardından okuldan ayrılırken öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

15 Temmuz’da Elinde Türk Bayrağı İle Ankara’da Tanklara Direnen Yaldız’a Memleketinde Sevgi Seli

15 Temmuz’da Elinde Türk Bayrağı İle Ankara’da Tanklara Direnen Yaldız’a Memleketinde Sevgi Seli

15 Temmuz’da Elinde Türk Bayrağı İle Ankara’da Tanklara Direnen Yaldız’a Memleketinde Sevgi Seli

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