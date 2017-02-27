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15 Temmuz'da hakkımızı kullandık, şimdi 'EVET' zamanı

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15 Temmuz'da hakkımızı kullandık, şimdi 'EVET' zamanı
Ankara'da, AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Tanıtım Toplantısı'na katılan Canik Belediye Başkanı Osman Genç, "Biz hayır hakkımızı 15 Temmuz'da kullandık. Şimdi 16 Nisan'da 'evet' zamanı" dedi

AK Parti Ankara'da düzenlediği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Tanıtım Toplantısı ile referandumun startını verirken, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, toplantıyı ve referandum sürecini değerlendirdi. Toplantıdaki coşkunun AK Parti kadrolarının göreve hazır olduğunu gösterdiğini belirten Başkan Genç, Türk milletinin hayır hakkını 15 Temmuz'da kullandığını, 16 Nisan'da da 'evet' diyeceğini söyledi.

'VESAYET DÖNEMİ SONA ERECEK'
Referandumun Türkiye için bir fırsat olduğunu dile getiren Başkan Osman Genç, "Güçlü yönetim sayesinde Türkiye'de artık vesayet dönemi sona erecek. Hiç bir güç artık hiçbir şekilde milletin seçtiklerine, yani millete ayar vermeye kalkamayacak. Yeni sistemle birlikte ekonomi daha güçlü, daha sağlam ve daha sağlıklı bir zeminde ilerleyecek. İstikrar sayesinde yatırımlar artacak, üretim artacak, istihdam, yeni iş, aş alanları sağlanacak" dedi.

'YENİLİKTEN KORKANLAR,
TARİH YAZAMAZLAR'
Başkan Genç, "Yeni sistem sayesinde Türkiye bölgesinde daha da güçlü hale gelecek. Değişime, gelişime 'hayır' diyenler ortaya hiçbir eser koyamazlar. Yenilikten korkanlar, tarih yazamazlar. Türk milleti olarak biz 'hayır' hakkımızı 15 Temmuz'da kullandık. Şimdi 16 Nisan'da 'evet' zamanıdır. Ben aziz milletimizin referandumda değişime, gelişime, büyümeye 'evet' diyeceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

canik-belediye1.jpgAK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Tanıtım Toplantısı'na katılan Başkan Genç, Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması için sistem değişikliğinin şart olduğuna vurgu yaptı.

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