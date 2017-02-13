“15 Temmuz’da Malatya Destanı” Kitabı Yayınlandı

15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin Malatya ayağında yaşananların konu edindiği "15 Temmuz'da Malatya Destanı" adlı kitap yayınlandı.

15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin Malatya ayağında yaşananların konu edindiği "15 Temmuz'da Malatya Destanı" adlı kitap yayınlandı.

Malatya Life Dergisi ve Mostur Ajans ortak çalışması sonucu hazırlanan "15 Temmuz'da Malatya Destanı" adlı kitap basımı tamamlanarak dağıtımına başlandı. Hain darbe girişimi sırasında Malatya'da yaşanılan sürecin konu edindiği kitap ile ilgili konuşan Malatya Life Dergisi imtiyaz sahibi Caner Mostur, 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe ve işgal girişiminde tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da önemli bir tepki ve dik duruşun sergilendiğini söyledi. Mostur, "Malatya'nın ortaya koyduğu destansı dik duruş, darbe girişiminin önlenmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Bu durumu tarih elbette not düşecektir. Malatya ve Malatyalılar ortaya koydukları duruşları ile gerçek bir destan yazmıştır" dedi.

Hain darbe girişimi esnasında İstanbul ve Ankara'da 7 Malatyalının şehit düştüğünü kaydeden Mostur, "Malatya'da 15 Temmuz'da ortaya konan Malatya Destanının gelecek nesillere aktarılmak üzere geniş bir kadro ile çalışma yürüttük. Olayların daha net anlaşılması ve yaşanılanların aydınlanmasına ışık tutacak konuları ve iddiaları ilk ağızlardan olduğu gibi yayınladık. 15 Temmuz'da Malatya Destanı" çalışmamızda darbe girişimcilerinin o hain emellerini yansıttığımız kadar, darbeye karşı kahramanca verilen mücadeleyi de sayfalarımıza yansıttık" ifadelerine yer verdi.

15 Temmuz günü Malatya'da yaşanılan ve yaşanılmak istenilenlerin konu alındığı kitabın gelecek açısına önemli bir kaynak oluşturduğunu belirten Mostur, "Malatya Destanı'nın gerçek kahramanları Malatyalılar, vatansever yöneticilerimiz, hainlerin karşısında canları pahasına duran polisimiz, jandarmamız ve hainlerle birlikte olmayan askerlerimizdir. Bu vesileyle vatanı, bayrağı ve ezanı için şehit düşmüş tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla bir kez daha anıyoruz" şeklinde konuştu.

'15 Temmuz'da Malatya Destanı" kitabının dağıtımına başlanıldığını ifade eden Mostur, "15 Temmuz'a ilişkin kitabımızın yayınlanmasında desteklerini esirgemeyen yöneticilerimize, ekip arkadaşlarıma ve haber ve fotoğraflarını bizlerle paylaşan gazeteci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.