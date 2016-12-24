  • BIST 76.972
  • Altın 128,025
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,6706
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • BAKAN PARA VERİYOR YA SİZ NE VERDİNİZ?
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • BAKAN PARA VERİYOR YA SİZ NE VERDİNİZ?
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

15 Temmuz’u Kardan Heykellerle Anlattı

» »
15 Temmuz’u Kardan Heykellerle Anlattı
Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı İnkılap köyünde yaşayan kamyon şoförü ve sanatçı Cihan Oral (35), FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen...

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı İnkılap köyünde yaşayan kamyon şoförü ve sanatçı Cihan Oral (35), FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimini kardan heykellerle anlattı.

Geçtiğimiz yıllarda nesli tükenen kutup ayısını kardan heykele dönüştüren Oral, bu yıl da FETÖ terör örgütünün hain 15 Temmuz darbe girişimini anlattı. Tek başına 2 haftalık çalışmayla ayakkabı çekeceği ve kürekle kardan tank yapan, yanına tankın ezdiği otomobili yerleştiren Oral, tankın önüne de kendisini siper eden demokrasi kahramanını eline Türk bayrağı koyarak yerleştirdi.

İkisu-Şiran karayolu kenarına yaptığı kardan heykeller hem köy sakinlerinin hem de yoldan geçenlerin dikkatini çekerken, aynı alana Türkiye haritası, 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan ve şehit olan vatandaşların heykellerini de yaptı.

Yaz aylarında kamyonuyla çalışarak 3 çocuğuna bakan ve kış mevsimi nedeniyle işsiz kalan Oral, yalnızca heykel değil, resim ve 3 boyutlu heykel işiyle de kendi çapında ilgileniyor.

Sanatıyla ilgili hiçbir eğitim almayan Oral, "Geçen yıl kutup ayılarını canlandırdık, bu yıl da 15 Temmuz hain darbe girişimini canlandırmayı düşündük. Böyle bir eser ortaya çıkardık. Tank yaptık, ezdiği otomobili yaptık, önüne yatan kahraman gencimizi yaptık. Karşısına darbenin yapıldığı yerde yaralanan kardeşlerimiz oldu, şehitlerimiz oldu, kabartama harita yaptık. 2 haftadır uğraşıyorum. Kabasını kürekle aldım, ince işçiliğini ayakkabı çekeceği ile yaptım" dedi.

Tankın namlusunu su borusu kullanarak yaptığını anlatan Oral, "Borunun üzerine su dökerek karla kaplayıp buz haline getirdim. Fakat havaların ısınması nedeniyle biraz güçlük çektim" diye konuştu.

Alanda ki heykellerin güneş nedeniyle erimemesi için kamufle ettiğini kaydeden Oral, "Buraya gelip fotoğraf çekilmek isteyenlerden tek rican eserlere fazla yaklaşmadan, zarar vermeden, emeğe saygı göstermek şartıyla izin veriyorum. Çok fotoğraf çektirmek isteyen oluyor. Gelip kolaylıklar dileyenler ve çok güzel olduğunu söyleyenler oluyor" ifadelerini kullandı.

"Allah'ım bir daha böyle bir hainlik göstermesin" diyerek darbe girişimine karşı tepkisini ortaya koyan Oral, "Bu hain darbe girişiminde şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır ve başsağlığı diliyorum. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Darbe sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete çağrısı üzerine bu darbenin bastırıldığını kaydeden Oral, konuşması sırasında kazağının altında üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmedildiği tişörtünü gösterdi.

Oral'ın çocukları ve köyün minik çocukları ise Oral'ın yaptığı Türkiye Haritasının önünde hep bir ağızdan "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ifadelerini kullanmaları dikkatlerden kaçmadı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yılbaşı Hediye Eşya Fuarında Birbirinden İlginç Hediyeler Ankaralıların Beğenisine Sunuldu24 Aralık 2016 Cumartesi 17:03
  • Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz:24 Aralık 2016 Cumartesi 16:43
  • Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe:24 Aralık 2016 Cumartesi 16:43
  • Engelli Öğrencilerin Ritim Şovu Profesyonellere Taş Çıkarttı24 Aralık 2016 Cumartesi 16:38
  • Sarıkamış Şehitleri Şenkaya’da Anıldı24 Aralık 2016 Cumartesi 16:29
  • Prof. Dr. Canan Karatay: "70 Yaşımda Bir Kere Dolandırıldım Ama Sizler Her Daim Dolandırılıyorsunuz"24 Aralık 2016 Cumartesi 16:29
  • Çatıdan Düşen Çığ Gibi Kar Korku Dolu Anlar Yaşattı24 Aralık 2016 Cumartesi 16:29
  • Karapapak Türkleri İzmir’de Buluştu24 Aralık 2016 Cumartesi 16:19
  • İhh Genel Başkanı Bülent Yıldırım Mardin’de24 Aralık 2016 Cumartesi 15:48
  • Eskişehir Halkından ‘Milli Seferberlik Yürüyüşü’24 Aralık 2016 Cumartesi 15:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti