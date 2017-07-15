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15 Temmuz'u paraşütle andılar

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15 Temmuz'u paraşütle andılar
Ordu'da bir araya gelen yamaç paraşütü tutkunları, 15 Temmuz şehitlerini anmak için 550 rakımlı Boztepe'den atlayış yaptı.

Ordu Sportif Havacılık Kulübünce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, darbe girişimi sırasında şehit olan 249 kişiyi anmak için etkinlik gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli illerinden Ordu'ya gelen 40 sporcu, teleferikle Boztepe'ye çıktı. Buradan atlayış yapan ve Türk bayrağı açan sporcular, 30 dakika süren uçuşun ardından Şarkiye Mahallesi'ndeki kumsala indi.

Ordu Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Tarık Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşenlere rahmet, gazilere de şifa diledi. Herkes gibi paraşüt tutkunlarının da 15 Temmuz'da yaşananları unutmadığını belirten Yıldırım, "Şehitlerimizi anmak için bu etkinliği düzenledik. Sağ olsun davet ettiğimiz arkadaşlarımız bizleri yalnız bırakmadı." dedi. 

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