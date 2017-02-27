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15 Temmuz'u tuvaline yansıttı

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15 Temmuz'u tuvaline yansıttı
Samsun'da yaşayan emekli Jandarma Astsubay Başçavuş Tamer Nacar, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı yaşanan kahramanlıkları tuvaline yansıttı

Samsun'da yaşayan ve ortaokul yıllarında başladığı resim tutkusundan hiç vazgeçmeyen emekli Jandarma Astsubay Başçavuş Tamer Nacar, 26 yıllık askerlik görevi boyunca da resim yapmayı sürdürdü. İşinden fırsat buldukça resim yapmaya devam eden Nacar, yaklaşık 6 ay önce emekli oldu.

ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR'İ ÇİZDİ
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine tepki amacıyla Türk askerinin kahramanlıklarını konu alan resim yapmaya karar veren Astsubay Nacar, bunun için de farklı malzemeler kullandı. Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'i de tuvallerine yansıtan Nacar, resimlerinde gazete kupürleri, binaların dış cephesinde mantolamada kullanılan file ile askeri apoletler kullandı.

RESİM ALANINDA EĞİTİMLER ALDI
Nacar, emekli olduktan sonra resim çalışmalarına ağırlık verdiğini söyledi. Aynı zamanda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olduğunu belirten Nacar, "Her insanın mesleğinin haricinde sanatsal bir faaliyetle uğraşması gerektiğini düşünüyorum. Bizim böyle bir imkanımız çok olmuyordu. Sadece özel yaşantınızı ve kendinize ayırdığınız zamanı değerlendirerek çalışma yapabiliyorduk. Tabii bu fedakarlık istiyor" dedi. Her yıl İstanbul Harbiye Askeri Müzesi'nde düzenlenen "Yaşayan asker ressamlar sergisi" ve çalıştaylara katıldığını anlatan Nacar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde resim alanında yüksek lisans eğitimi aldığını kaydetti.

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Yaklaşık 3 aylık çalışma sonucu darbe girişimiyle ilgili 5 resim yapan emekli Jandarma Astsubay Başçavuş Tamer Nacar, yaptığı resimleri sergi açarak kamuoyunun beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

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