15 Temmuz’un 1. Yılında Çankırılılar Nöbete Yürüyüşle Başladı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün geçtiğimiz yıl 15 Temmuz gecesi gerçekleştirmiş olduğu darbe girişiminin millet tarafından püskürtülmesinin...

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün geçtiğimiz yıl 15 Temmuz gecesi gerçekleştirmiş olduğu darbe girişiminin millet tarafından püskürtülmesinin 1. yılında Çankırılılar Milli Birlik Yürüyüşü için Kucaklama Taşı mevkiinde bir araya geldi.

Binlerce Çankırılının bir araya geldiği yürüyüşte vatandaşlar tekbirlerle Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü. Milli İrade Meydanı'nda 15 Temmuz nöbeti için bir araya gelen binlerce vatandaş tekbirler eşliğinde 15 Temmuz'u andı.

Meydanda vatandaşlara hitap eden Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz, 15 Temmuz'un sene-i devriyesinde 15 Temmuz'u unutmadıklarını göstermek için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Yalnız 15 Temmuz şehitleri değil, bütün şehitlerimize selam olsun. Şunu unutmayalım. Bizim karşımızda FETÖ değil, Amerika, Avrupa vardı. Bu aziz millet onlarla savaştı. FETÖ sadece taşerondu. FETÖ'ye karşı rehavete kapılmayacağız. FETÖ'ye karşı rehavet devlete ihanettir. Millete ihanettir. Şehitlere ihanettir. Diyorlar ki, elini kolunu sallayanlara ne olacak? Kantar var tartı var, her şeyin bir vakti var. Millet sabredecek ve görecek Allah'ın izniyle." dedi.

15 Temmuz üzerinden mağdur edebiyatı yapanlara da seslendiğini ifade eden Filiz, "Mağdur edebiyatı yapıyorlar. 249 şehit olmasaydı biz bu topraklarda zor yaşardık. Son FETÖ'cü kalana kadar bu mücadele devam edecek. Şehitlerimizin intikamı misli ile alınacak. Takibi bırakmayacağız. Olayları, davaları takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Meydanda 15 Temmuz nöbeti için toplanan vatandaşların bugün sabah saatlerine kadar nöbete devam etmesi bekleniyor.