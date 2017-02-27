  • BIST 88.448
  • Altın 144,763
  • Dolar 3,5831
  • Euro 3,7909
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 7 °C

15 Temmuz’un Çizgi Filmi Yapıldı

» »
15 Temmuz’un Çizgi Filmi Yapıldı
Ümraniye Belediyesi, 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimini püskürten ve vatanı uğruna canını feda eden şehitlerin hikayelerini...

Ümraniye Belediyesi, 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimini püskürten ve vatanı uğruna canını feda eden şehitlerin hikayelerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla "Evlat" isimli bir çizgi film hazırlattı.

Ümraniye Belediyesi, hain darbe girişiminde şehit olan kahramanların hikayelerini gelecek nesillere aktarmak için "Evlat" çizgi filmini hazırlatmaya başlamıştı. Evlat isimli çizgi film o gece köprüde şehit düşen Muhsin'in oğlu Ömer'in gözünden 2023 Türkiye'sini ve dedesinin anlatımıyla o geceyi tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor ve çocuklara anlatmakta zorlanılan bu hain girişimi en anlaşılır dille çizgi sinemaya aktarıyor. 15 Temmuz darbe girişimini unutmamak, unutturmamak ve yeni nesillere doğru aktarabilmek amacıyla yapılan çizgi filmin fragman tanıtım toplantısı, Ümraniye'de bulunan Crowne Plaza'da saat 10.30'da yapılacak.

15 Temmuz’un Çizgi Filmi Yapıldı

15 Temmuz’un Çizgi Filmi Yapıldı

15 Temmuz’un Çizgi Filmi Yapıldı

15 Temmuz’un Çizgi Filmi Yapıldı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 15 Temmuz’un Çizgi Filmi Yapıldı27 Şubat 2017 Pazartesi 10:13
  • Defineciler Bilim Adamlarından Hızlı Çıktı.27 Şubat 2017 Pazartesi 10:03
  • İçişleri Bakanlığı: “178 Operasyonda 36 Terörist Etkisiz Hale Getirildi, 321 Kişi Gözaltına Alındı”27 Şubat 2017 Pazartesi 10:03
  • Akülü Arabası Çalınan Engelli Genç Kız Artık Dışarıya Çıkamayacak27 Şubat 2017 Pazartesi 09:53
  • Ormanda Hastalanan Siyah Kurda Operasyon27 Şubat 2017 Pazartesi 09:53
  • Antika Eşyalar Rağbet Görüyor27 Şubat 2017 Pazartesi 09:48
  • Karadeniz’de Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü27 Şubat 2017 Pazartesi 09:48
  • İki Kardeşin Harabe Evde Yaşam Mücadelesi27 Şubat 2017 Pazartesi 09:43
  • Afganistan’da Sağlık Personeline Acil Sağlık Eğitimi Programı27 Şubat 2017 Pazartesi 09:43
  • İhtiyaç Sahipleri Asdep İle Belirliyor27 Şubat 2017 Pazartesi 09:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti