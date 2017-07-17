15 Temmuz’un Nabzı Gebze’de Tutuldu

15 Temmuz Destanı'nın yıldönümünde Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in ev sahipliğinde Milli İrade Kent Meydanında düzenlenen demokrasi nöbetleri...

15 Temmuz Destanı'nın yıldönümünde Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in ev sahipliğinde Milli İrade Kent Meydanında düzenlenen demokrasi nöbetleri ve anma programlarına ülkenin önde gelen yazar, düşünür ve haber programcılarının yanı sıra 15 Temmuz gazileri de katıldı.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in ev sahipliğinde 15 Temmuz Destanının yıldönümünde 11-16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen demokrasi nöbetlerine ve programlara, Gebzeliler adeta akın etti. 15 Temmuz Destanının yıldönümü programlarına katılan Türkiye'nin önde gelen gazeteci -yazar ve akademisyenleri, 15 Temmuz hain darbe girişimini ve bundan sonra yapılması gerekenleri tüm yönleri ile bir kez daha Gebzeliler ile paylaştı.

Gebze Belediyesi tarafından 15 Temmuz Zaferinin yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen programlara Türkiye'nin gündemini tutan Prof. Dr. Mehmet Çelik, Gazeteci-Yazar Süleyman Özışık, Hikmet Genç, Habertürk Televizyonu Genel Müdürü Veyis Ateş, televizyon ve radyo programcısı Ersoy Dede ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar konuk oldu. 15 Temmuzu her yönü ile ele alan konukların gerçekleştirdikleri programlarındaki ortak mesajları; 15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak ve bundan sonra her zaman uyanık kalmak oldu. 15 Temmuzun büyük bir zafer olduğunu ifade eden konuklar, Gebzelilere ve tüm vatandaşlara ülkelerine sahip çıktıkları ve vatan hainlerine fırsat vermedikleri için de teşekkür etti.

15 Temmuz Zaferinin yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitleri için 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında Kur'an-ı Kerimler okundu, dualar edildi. Gebze, 15 Temmuz gazilerini de unutmadı. 15 Temmuz gazileri de meydanda düzenlenen programlara konuk oldu. O hain gecede her biri neler yaşadıklarını; tanklara, mermilere karşı göğüslerini nasıl siper ettiklerini Gebzeliler ile paylaştı. Gözyaşları eşliğinde gazilerimizin o karanlık geceyi nasıl aydınlığa ulaştırdığını dinleyen Gebzeliler tarafından; gazilerimiz ve şehitlerimiz için "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganları atıldı.