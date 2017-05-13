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15 Temmuz’un Paha Biçilemez Altın Tankı Görücüye Çıktı

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15 Temmuz’un Paha Biçilemez Altın Tankı Görücüye Çıktı
Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz şehitleri anısına 24 ayar 8 kilogram ağırlığındaki altından yapılan, paha biçilmez tank, görücüye çıktı.

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz şehitleri anısına 24 ayar 8 kilogram ağırlığındaki altından yapılan, paha biçilmez tank, görücüye çıktı.

Kahramanmaraş'ta Ortadoğu 13. Kahramanmaraş Altın Mücevher ve Gümüş Fuarı açıldı. Kahramanmaraş Fuar Merkezinde (KAFUM) açılan fuarda 24 ayar 8 kilo saf altın kullanılan tank yoğun ilgi gördü.

13.'sü düzenlenen altın mücevher ve saat fuarına, 15 Temmuz anısına 8 kilogram altından, 25 kişilik bir ekiple yapılan altın tank damgasını vurdu. Paha biçilmez olarak nitelendirilen tank, fuarında gözdesi oldu. 10 ayda yapılan altın tank fuarda sergileniyor ancak 15 Temmuz anısına yapıldığı için satılmayacak.

Tankın fiyatını paha biçilmez olduğunu söyleyen Kuyumcu Mehmet Reyhanlıoğlu,"Elimizde bulunan bu tankı 10 ay gibi bir sürede hazırladık. Biliyorsunuz ülkemiz 15 Temmuzdan sonra bir milat yaşadı. Bizler de bu miladı unutmuyoruz ve unutturmayacağız.İçimizde bulunan bu hainleri bizden sonraki nesillere de anlatacağız. Onun anısına bu tankı yapmış olduk. Bu tankta 8 kilo kadar altın var. Bunun maddi değeri yoktur. Altında olsa pırlantada olsa bunun hiçbir zaman maddi bir değeri yoktur. Değerine paha biçemiyoruz. Bu tankla kendi kuyumcu dükkanımızda müze oluşturacağız. Şehitlerimizin anısına kendi müzemizde muhafaza edeceğiz" dedi.

60'ın üzerinde firmanın ürünlerini sergilediği fuar, 3 gün boyunca ziyarete açık olacak. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası girişimleriyle açılan fuarda ziynet eşyalarının yanı sıra üretim malzemeleri de yer alıyor.

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