15 Temmuz’un Şahitleri Artvin’de O Geceyi Anlattı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "İçimizdeki Kahramanlar" projesi kapsamında 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün darbeci askerlerine karşı kahramanlık...

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "İçimizdeki Kahramanlar" projesi kapsamında 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün darbeci askerlerine karşı kahramanlık örneği sergileyen isimler, ihanet dolu geceyi ve yaşadıklarını Artvinlilerle paylaştı.

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Nihat Gökyiğit Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa 15 Temmuz Gazileri Ahmet Yasin, Ayla Kasarcı çifti ve Cemil Akay katılırken programın moderatörlüğünü İsmail Hakkı yaptı. Program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kuran-ı Kerim Tilavetinin hemen ardından konuşma yapan Artvin Valisi Ömer Doğanay, "Ben öyle güzel hava hissediyorum ki burada, ben öyle inanıyorum ki o gece orada şehit olan kardeşlerimizde burada, bizim aramızdalar onlara da selam olsun. Bu atmosferi, bu canlılığı başından beri bütün Türk Milleti'ne bütün ümmeti Muhammed'e yaşatan Cumhurbaşkanımıza buradan en derin sevgi saygılarımı gönderiyorum, selam olsun kendisine. Asıl konuşmayı 15 Temmuz'da millet yaptı, sizler yaptınız. O gün tankların karşısındaydınız, altındaydınız, şimdide buradasınız, sizlere de ayrı ayrı Devletin Temsilcisi olarak teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ise "Bu kutsal davanın yeniden hayat bulduğu 15 Temmuz Şehitlerini Anma programına hepiniz hoş geldiniz. Bir millet küllerinden yeniden doğuyor, yeniden kendine geliyor ve kendine gelirken bazı ulvi görevleri gençlerin dimasına yeniden yerleştiriyor. 15 Temmuz Anadolu'yu vatan yapan dedelerimizin torunlarının o ruhu yeniden yaşadıkları müstesna gündür" dedi.

Daha sonra Veysel Çelikdemir'in "15 Temmuz" temalı kum sanatı gösterisi gerçekleşti. Gösteri izleyicilerden büyük alkış aldı. Kum gösterisinin ardından 15 Temmuz ihanet gecesinde kameralara yansıyan görüntüler sinevizyonla katılımcılara izletildi.

15 Temmuz Gazileri Gazileri Ahmet Yasin, Ayla Kasarcı çifti ve Cemil Akay katılanlara ihanet dolu gecede yaşadıklarını anlattı.

Darbe gecesi İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eşi Ahmet Yasin Kaşarcı ile darbecilere direnen Ayla Kaşarcı, o gece eşiyle abdest alıp evden çıktıklarını dile getirerek eşi ve kendisinin yaralandığını anlattı. Kaşarcı, 15 Temmuz gecesi annesinin telefonla arayıp darbeyi haber verdiğini belirterek, "Annem, telefonda "Eşini de çağır dışarı çıkın vatan elden gidiyor, eğer sen çıkmazsan, ben çıkmazsam kim çıkacak" dedi. Yatsı namazını kılıp eşimle birlikte boğaz köprüsüne gittik. Bizden çalınan, bizim vergisini ödediğimiz bir askeri araç, bizim askeri üniformamızı giymiş hainler tarafından çalınan tank havaya ateş açmaya başladı. Eşim bize ateş etmezler dedi ama yanılmışız" diye konuştu.

Ahmet Yasin Kaşarcı ise 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıktıklarını belirterek, yaşadıklarını anlattı.