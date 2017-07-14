15 Temmuz’un Seneyi Devriyesinde Küçükçekmece’den Birlik Mesajı

Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı, Küçükçekmece Belediyesi'nin 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi Bayramı etkinliklerine ev sahipliği yaptı.

Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı, Küçükçekmece Belediyesi'nin 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi Bayramı etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Meydanı dolduran binlerce vatandaş, 15 Temmuz'un seneyi devriyesinde gece yarısına dek hep birlikte demokrasi nöbeti tutarak, milli birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Anma programına, AK Parti Milletvekilleri Nureddin Nebati, Harun Karaca ve Halis Dalkılıç, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, İlçe Protokolü ve STK temsilcileri de katıldı. Programa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar 15 Temmuz anı defterine duygu ve düşüncelerini yazarak tarihe not düştü.

"Bizler için dua ediyorlar"

AK Parti Milletvekili Nureddin Nebati meydanı dolduran vatandaşlara teşekkür ettiği konuşmasında, " Bu meydanlarda Cumhurbaşkanımızın "meydanlara inin" sözüyle 27 gün omuz omuza, dimdik durduk. Bir yıl sonra yine omuz omuza buradayız. Allah bizlere 15 Temmuz'ları bir daha yaşatmasın. Şam'da, Halep'te, Musul'da, Myanmar'da da kardeşlerimiz bizler ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan için dua ediyor" dedi.

"Zalimlerin karşısında olmaya söz verdik"

15 Temmuz şehitlerini anarak konuşmasına başlayan Milletvekili Halis Dalkılıç, "15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın talebiyle bu millet gözünü kırpmadan din, iman uğruna şehadete yürümeye yemin etti ve 250 kardeşimiz şehadete yürüdü. Onlara Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Mazlumların yanında zalimlerin karşısında olmaya 15 Temmuz'da söz vermiştik, şimdi yine bir aradayız. Hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.

Karaca'dan birlik mesajı

15 Temmuz'da Türk milletinin duruşuyla düşmana korku dosta güven verdiğine dikkat çeken Milletvekili Harun Karaca ise birlik ve beraberlik mesajı verdiği konuşmasında vatandaşlara teşekkür etti.

"Rabbim bir daha yaşatmasın"

'15 Temmuz Şeref Meydanı'na Şeref verdiniz" sözleriyle Küçükçekmecelilere seslenen Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, "15 Temmuz'un bütün şehitlerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne, vatan için canını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim bir daha bize 15 Temmuz'lar yaşatmasın. Bizleri FETÖ gibi bir bela ile bir daha muhatap etmesin. Bir musibetin bin nasihatten evla olduğunu bu millet çok iyi biliyordur. O gece çoluk çocuk, genç yaşlı demeden milletimiz vatanına sahip çıktı. Küçükçekmece'de 15 Temmuz'un seneyi devriyesinde yine tek yürek olduk. 15 Temmuz gecesi sizleri Cumhurbaşkanımızla buluşmaya Şehitler Köprüsü'ndeki programa, ardından yine bu meydanda buluşmaya davet ediyorum. Gösterdiğiniz birlik ve beraberlikten dolayı hepinize teşekkür ederim" dedi.

15 Temmuz şehitlerinin ruhuna Mevlid-i Şerif okunmasıyla başlayan programda darbe teşebbüsüne karşılık tepki ve birlik çağrısı olarak selalar okundu. Küçükçekmece Bilgi Evi öğrencilerinin 15 Temmuz konulu gösterileri ilgiyle izlendi. Küçükçekmece Müftüsü Mustafa Temel de gecede 15 Temmuz şehitleri için dua etti. Grup Yürüyüş'ün ve Harun Beyaz'ın sahne aldığı programda sanatçılar seslendirdikleri marş, ilahi ve ezgilerle katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

" Hainlere vatanımızı böldürtmeyiz"

Alanda nöbet tutan vatandaşlardan Ayten Uysal 15 Temmuz'un unutturulmaması gerektiğine dikkat çekerek, " Rabbim bir daha bize öyle bir gece yaşatmasın. Bu hain ayaklanmayı gerçekleştirenlere de fırsat vermesin. Bir yıl sonra yine nöbet tutmak için bu meydandayız. Ne bu meydanları bırakırız ne de bu ülkeyi fırsatçılara böldürtürüz" diye konuştu.