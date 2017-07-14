  • BIST 104.502
  • Altın 139,839
  • Dolar 3,5648
  • Euro 4,0694
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
  • İzmir 35 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 25 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 26 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 26 °C

15 Temmuz’un Seneyi Devriyesinde Küçükçekmece’den Birlik Mesajı

» »
15 Temmuz’un Seneyi Devriyesinde Küçükçekmece’den Birlik Mesajı
Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı, Küçükçekmece Belediyesi'nin 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi Bayramı etkinliklerine ev sahipliği yaptı.

Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı, Küçükçekmece Belediyesi'nin 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi Bayramı etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Meydanı dolduran binlerce vatandaş, 15 Temmuz'un seneyi devriyesinde gece yarısına dek hep birlikte demokrasi nöbeti tutarak, milli birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Anma programına, AK Parti Milletvekilleri Nureddin Nebati, Harun Karaca ve Halis Dalkılıç, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, İlçe Protokolü ve STK temsilcileri de katıldı. Programa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar 15 Temmuz anı defterine duygu ve düşüncelerini yazarak tarihe not düştü.

"Bizler için dua ediyorlar"

AK Parti Milletvekili Nureddin Nebati meydanı dolduran vatandaşlara teşekkür ettiği konuşmasında, " Bu meydanlarda Cumhurbaşkanımızın "meydanlara inin" sözüyle 27 gün omuz omuza, dimdik durduk. Bir yıl sonra yine omuz omuza buradayız. Allah bizlere 15 Temmuz'ları bir daha yaşatmasın. Şam'da, Halep'te, Musul'da, Myanmar'da da kardeşlerimiz bizler ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan için dua ediyor" dedi.

"Zalimlerin karşısında olmaya söz verdik"

15 Temmuz şehitlerini anarak konuşmasına başlayan Milletvekili Halis Dalkılıç, "15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın talebiyle bu millet gözünü kırpmadan din, iman uğruna şehadete yürümeye yemin etti ve 250 kardeşimiz şehadete yürüdü. Onlara Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Mazlumların yanında zalimlerin karşısında olmaya 15 Temmuz'da söz vermiştik, şimdi yine bir aradayız. Hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.

Karaca'dan birlik mesajı

15 Temmuz'da Türk milletinin duruşuyla düşmana korku dosta güven verdiğine dikkat çeken Milletvekili Harun Karaca ise birlik ve beraberlik mesajı verdiği konuşmasında vatandaşlara teşekkür etti.

"Rabbim bir daha yaşatmasın"

'15 Temmuz Şeref Meydanı'na Şeref verdiniz" sözleriyle Küçükçekmecelilere seslenen Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, "15 Temmuz'un bütün şehitlerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne, vatan için canını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim bir daha bize 15 Temmuz'lar yaşatmasın. Bizleri FETÖ gibi bir bela ile bir daha muhatap etmesin. Bir musibetin bin nasihatten evla olduğunu bu millet çok iyi biliyordur. O gece çoluk çocuk, genç yaşlı demeden milletimiz vatanına sahip çıktı. Küçükçekmece'de 15 Temmuz'un seneyi devriyesinde yine tek yürek olduk. 15 Temmuz gecesi sizleri Cumhurbaşkanımızla buluşmaya Şehitler Köprüsü'ndeki programa, ardından yine bu meydanda buluşmaya davet ediyorum. Gösterdiğiniz birlik ve beraberlikten dolayı hepinize teşekkür ederim" dedi.

15 Temmuz şehitlerinin ruhuna Mevlid-i Şerif okunmasıyla başlayan programda darbe teşebbüsüne karşılık tepki ve birlik çağrısı olarak selalar okundu. Küçükçekmece Bilgi Evi öğrencilerinin 15 Temmuz konulu gösterileri ilgiyle izlendi. Küçükçekmece Müftüsü Mustafa Temel de gecede 15 Temmuz şehitleri için dua etti. Grup Yürüyüş'ün ve Harun Beyaz'ın sahne aldığı programda sanatçılar seslendirdikleri marş, ilahi ve ezgilerle katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

" Hainlere vatanımızı böldürtmeyiz"

Alanda nöbet tutan vatandaşlardan Ayten Uysal 15 Temmuz'un unutturulmaması gerektiğine dikkat çekerek, " Rabbim bir daha bize öyle bir gece yaşatmasın. Bu hain ayaklanmayı gerçekleştirenlere de fırsat vermesin. Bir yıl sonra yine nöbet tutmak için bu meydandayız. Ne bu meydanları bırakırız ne de bu ülkeyi fırsatçılara böldürtürüz" diye konuştu.

15 Temmuz’un Seneyi Devriyesinde Küçükçekmece’den Birlik Mesajı

15 Temmuz’un Seneyi Devriyesinde Küçükçekmece’den Birlik Mesajı

15 Temmuz’un Seneyi Devriyesinde Küçükçekmece’den Birlik Mesajı

15 Temmuz’un Seneyi Devriyesinde Küçükçekmece’den Birlik Mesajı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Baro Başkanı Han’dan 15 Temmuz Mesajı14 Temmuz 2017 Cuma 12:38
  • Mersin Giad Yönetiminden Vali Su’ya Ziyaret14 Temmuz 2017 Cuma 12:38
  • Kilis’te Toplu Taşıma Araçları 2 Gün Ücretsiz14 Temmuz 2017 Cuma 12:38
  • Sümer Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi ‘E-twinning’ Projesinde14 Temmuz 2017 Cuma 12:38
  • Düzce 15 Temmuz’a Hazırlandı14 Temmuz 2017 Cuma 12:38
  • Akçakoca’da 208 Fındık Üreticisi Hak Kazandı14 Temmuz 2017 Cuma 12:33
  • Eskişehir’in En Çok Tercih Edilen Havuzu: Anadolu Üniversitesi Yüzme Havuzu14 Temmuz 2017 Cuma 12:33
  • Derme Sulama Birliği Başkanı Polat İddialara Cevap Verdi14 Temmuz 2017 Cuma 12:33
  • 15 Temmuz’da Büyükşehir’in Toplu Taşıma Araçları Ücretsiz14 Temmuz 2017 Cuma 12:33
  • Kütahya’da 15 Temmuz Şehitleri İçin Hatıra Ormanı Oluşturuldu14 Temmuz 2017 Cuma 12:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti