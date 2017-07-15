15 Temmuz’un Yıl Dönümünde 2016 Metrelik Türk Bayrağı Taşıyan Binlerce Vatandaş Havadan Görüntülendi

Esenler'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde binlerce vatandaşın 2016 metrelik dev Türk bayrağıyla yürümesi havadan görüntülendi.

Esenler'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde binlerce vatandaşın 2016 metrelik dev Türk bayrağıyla yürümesi havadan görüntülendi. Metrelerce uzunluğundaki Türk Bayrağı'nda kalkışma gecesi şehit olan vatandaşların fotoğrafları da yer alırken havadan çekilen görüntüler kendine hayran bıraktı.

Esenler Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında "Direniş ve Diriliş Yürüyüşü" düzenledi. Yürüyüşe AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, şehit yakınları, gaziler ve binlerce vatandaş katıldı. 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndan başlayan yürüyüşte vatandaşların hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle taşıdığı 2016 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağı havadan drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde 2016 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını taşıyan binlerce vatandaşın görüntüsü kendine hayran bıraktı.

Yürüyüş 16 Temmuz gecesi ehliyeti olmamasına rağmen büyük cesaret göstererek kamyon kullanan ve demokrasi nöbetine katılan Şerife Boz'u temsil eden kamyon eşliğinde gerçekleştirildi. Metrelerce uzunluğundaki bayrakta kalkışmada şehit olan vatandaşların fotoğrafları da yer aldı. Dev Türk bayrağını taşıyan vatandaşlar hep bir ağızdan "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diyerek ilerlerken yürüyüş Dörtyol Meydanı'nda sona erdi. Meydanda kurulan alanda şehitler için dualar edilirken, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesini yaşananların millet ve devlet iradesiyle atlatıldığına dikkat çekildi.

"Bedenini, ruhunu satmış olanlara FETÖ'ye cevap vermiş olduk"

15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak için birçok etkinlik düzenlediklerini dile getiren Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Mesele vatansa milletse gerisi teferruat diyen büyük Esenlerin yürekli insanları sizinle gurur duyuyorum. Aziz kardeşlerim biz ayın 11'inden itibaren 15 Temmuz'un seneyi devriyesi münasebetiyle etkinliklerimize başladık. Şehitlerimizin kabrine gittik sizin selamınızı götürdük onlarında selamını getirdik. Birilerine göre bastığımız yer toprak olabilir ama biz bugün Metris Kışlası'nın önünden yürüyerek bedenini, ruhunu satmış olanlara FETÖ'ye cevap vermiş olduk. Türkiye'nin üzerinde oyun kurmak isteyen herkesin korkulu rüyasısınız" dedi.

"Vatanım için bin kere ölürüm, bir canım var veririm"

15 Temmuz'un yıl dönümünde şehitlerin unutulmaması için yürüyüşe katıldığını ifade eden Münevver Kara, " Çok duyguluyum, çok heyecanlıyım. Allah bu günleri bir daha yaşatmasın. Vatanım için bin kere ölürüm, bir canım var veririm" ifadelerini kullandı.

"Çanakkale'de binlerce insan şehit oldu da bize burayı bıraktıysa bizde ölüme hazırız"

"Diğer ülkeleri yok ettiler ama burası diğer ülkeler gibi değil."

Kalkışmanın yıl dönümünde millet olarak birlik ve beraberlik içinde Esenler'de olduklarını dile getiren Çiçek Aydın, " Dünyada Türkiye'nin ne kadar düşmanı varsa bizim bu durumumuzu görsünler. Bir düşünsünler kendilerine gelsinler. Diğer ülkeleri yok ettiler ama burası diğer ülkeler gibi değil. Daha önceden nasıl Çanakkale'de binlerce insan şehit oldu da bize burayı bıraktıysa bizde ölüme hazırız, çocuklarımızda hazır çünkü geriden gelenler yaşayacaklar" dedi.

Programda, şehitlerin mezarlarına götürülmek üzere Çanakkale'den getirilen topraklar, 15 Temmuz Derneği'ne yetkililerine teslim edildi.