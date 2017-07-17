15 Temmuz’un Yıldönümü Gecesi Çirkin Saldırı

İstanbul(İHA) İstanbul Eyüp'te kimliği belirsiz şüpheliler 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde saat 00.13'te sela okuyan imama saldırarak...

İstanbul(İHA) İstanbul Eyüp'te kimliği belirsiz şüpheliler 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde saat 00.13'te sela okuyan imama saldırarak darp etti. Bira şişeleri ve maytaplarla yapılan saldırı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Olay,Alibeyköy Karadolap Mahallesi Nene Hatun Camisi "nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ,gece saat 00.13'te sela okumak için minareye çıkan Münip Polat, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin torpil diye tabir edilen patlayıcı maytapları cam şişelerin koyarak caminin avlusuna atmaya başladı.Yoğun gürültüden dolayı selasını okuyamayan Polat minareden aşağıya inmek zorunda kaldı.Gürültünün nedeninin öğrenmeye çalıştığı sırada iddiaya göre mahallede ikamet ettikleri belirtilen şüphelilerin saldırısına uğradı.Bununlada yetinmeyen saldırganlar kardeşinin yardımına gelen emekli polis memuru olduğu öğrenilen Ethem Polata da yumruk ve sopayla saldırdılar.Caminin avlusu içersinde bulunan lojmandaki eşine de küfürler savunan ve taşlı saldırıda bulunan şüpheliler, evin camlarınıda kırarak kaçtılar.

Darbe Gecesi Yapılan Saldırı Yıldönümünde Yine Tekrarlandı

Sela'sını veremeden minareden inmek zorunda kaldığını belirten İmam Münip Polat , "Diyanet Başkanlığımızın izniyle 00.13'te sela verilmesi gerekiyordu.Bende Nene Hatun Camisinin İmamı olarak görevimi ifa ediyordum.Ben salamı okuduğum zaman dışarıdan camimize saldırı oldu.Dışarıya çıkınca bira şişeleri içerisine konulmuş maytaplarla camimize saldırdıklarını gördük.Kapının önünde de çocuklarımız oturuyordu, saldırdıkları anda yukarıdan eşim çocuklarımız kapının önünde oturuyorlar saldırmayın atmayın dediği halde bu sefer caminin avlusu içerisinde bulunan lojmanımıza saldırmaya başladılar ve camını kırdılar.Görevimi yapamayınca aşağıya inip kimin olduğunu görmek istedim, sakin bir şekilde durumu anlatma çalışıp geri çekilmeye çalıştık.Geri çekilmeye başladığımız halde kardeşimle beni darp ettiler.Görünürde 4 ya da 5 kişilerdi ancak daha kalabalık olduklarını düşüyorum" dedi.

"Hem bedenimize hem mabedimize hem de evimize saldırdılar"

Darp olayının neden olduğu üzerine sorulan soru üzerine İmam Polat, " Salaya tahammül edemeyen insan bunlar çünkü daha önce böyle bir şey olmamıştı.Ortada bir sorun da yok geçmişimizde de bir sorun yok ama salalar başlayınca böyle bir hadise yaşandı.Hem bedenimize hem mabedimize hem de evimize saldırdılar" şeklinde konuştu.

"Selaya Tahammül Edemedikleri İçin Bu İşi Yaptılar"

İmam Münip Polat'ın kardeşi emekli polis memuru Ethem Polat ise, " Kardeşim selayı vereceği sırada patlayıcı maddeleri caminin bahçesine attılar. Selatü selamı bitiremeden ne olup bittiğini anlamak için dışarıya çıktı bende kardeşimi yalnız bırakmamak için yanında gittim.Gidip adamlarla konuştu neden yaptıklarını sordu, aldıkları cevap burası bizim mahallemiz dedikten sonra küfür etmeye başladılar.Küfürleşmeler olunca bizde sakince konuşup gitmek istedik birden üzerimize saldırdılar.Yapanlar bilinen kişiler zaten bunlar salaya tahammül edemedikleri için bu işi yaptılar" dedi.

Caminin Avlusuna Atılan Patlayıcı Maddeler Güvenlik Kamerasında

Kameralara yansıyan görüntülerde cami avlusuna yapılan saldırı görülüyor.Patlayıcı maddeleri gören İmam Münip Polatın eşi saldırıyı gerçekleştirenlere uyarılarda bulunuyor, selasını okuyamadan minareden inen İmam, caminin avlusunda saldırganları bulmaya çalıştığı görülüyor.Şüpheliler arka arkaya 4 kere caminin avlusuna saldırı gerçekleştiriyor.