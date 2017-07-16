15 Temmuz’un Yıldönümünde Akşehirliler Demokrasi Nöbeti Tuttu

15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Konya'nın Akşehir ilçesinde binlerce vatandaş demokrasi nöbeti için meydanlara koştu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Konya'nın Akşehir ilçesinde binlerce vatandaş demokrasi nöbeti için meydanlara koştu.

Akşehir'deki ilk etkinlikler Nasreddin Hoca Meydanı'nda yapıldı. Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Akşehir Ziraat Odası ve Akşehir Ticaret Borsası İşbirliği ile Nasreddin Hoca Meydanı'nda binlerce kişilik bir yemek verildi. Şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile binlerce kişinin katıldığı yemek sonrası İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş tarafından dua edildi. Duanın ardından yemeğe katılan protokol ve binlerce vatandaş, ellerinde Türk Bayrakları ile mehter grubu eşliğinde yürüyüşe başladı. Yürüyüş, Akşehir Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Buradaki törenlerde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Zaman zaman dev led ekranda Başbakan ve Cumhurbaşkanının İstanbul'da yaptığı konuşmalar ekrana verilerek meydanı dolduran binlerce kişi tarafından izlendi. Protokol konuşmalarında MHP İlçe Başkanı Osman Fedai ile AK Parti İlçe Başkanı A. Bahadır Örs birer konuşma yaptı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da meydanı dolduran binlerce kişiye hitaben yaptığı konuşmada, "Darbeyi durduran bu millet Çanakkale ruhunun canlı olduğunu ve içinde yaşadığını yedi düvele ilan ve ispat etti. Milli birliğimizin ilelebet hüküm sürmesi için alçaklara verilecek en güzel ders bugün burada olduğu gibi birlik ve beraberliğimizi göstermektir. Çünkü düşmanın en büyük korkusu budur" dedi.

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk de, "Halk iradesine yönelik yapılmış bu menfur darbe girişimi karşısında halkımızın destansı ayaklanışı göstermiştir ki darbeci zihniyetlerin bu ülkede başarı şansları artık kalmamış, halkımız, bu tür despot zorbaların hevesini kursaklarında bırakmıştır" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitleri anısına yapılan çeşitli sportif etkinliklerde dereceye giren öğrencilere protokol tarafından madalyaları takdim edildi, ilahiler okundu. Akşehir'deki bazı kurum ve kuruluşlar tarafından meydandaki vatandaşlara da çeşitli ikramlar yapıldı. Sela okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de yaptığı konuşma led ekrandan canlı olarak izlendi. Sabah namazına kadar devam eden demokrasi nöbetinde ezan okunmasıyla meydana serilen seccadeler üzerinde sabah namazı kılındı.