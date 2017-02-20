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1,5 Yaşındaki Buğlem Bebek Yanarak Can Verdi

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1,5 Yaşındaki Buğlem Bebek Yanarak Can Verdi
Manisa'nın Soma ilçesinde bir evin bodrum katında çıkan yangında alevlerin arasında kalan 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Manisa'nın Soma ilçesinde bir evin bodrum katında çıkan yangında alevlerin arasında kalan 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Olay, 13 Eylül Mahallesi Kırlangıç Sokak'ta 3 katlı bir evin bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, anne İlknur İ. mutfakta olduğu sırada sobanın üstündeki kıyafetlerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler bir anda evi sararken, evde bulunan anne İlknur İ. ile çocukları Tahir (2), H. İbrahim (2) ve Emir (1) üst kattaki ev sahibi Ahmet Besleme'nin ve komşuların yardımıyla evden çıkarılarak 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak 1,5 yaşındaki Buğlem bebek alevlerin evi sarmasıyla çıkarılamadı. Komşuların itfaiyeye bilgi vermesiyle Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Buğlem bebeğin cenazesi savcının incelemesi sonrasında Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kızının yangında öldüğünü öğrenen ve o sırada evde olmayan baba Onur İ., eve gelince gözyaşlarına boğuldu.

Olayın görgü şahitlerinden ev sahibi Zahide Besleme, "Ben balkondan kendimi attım. Çocuğun birini de balkondan çıkardım. Beyim de girmiş çocuğu çıkarayım derken dumandan etkilenmiş. Hastaneye kaldırıldı" dedi.

Bir diğer görgü tanığı Mustafa Çetiner ise, "Benim gördüğümde alevler pencereden çıkıyordu. İçeri gireyim dedim. Alevler olduğu için içeri giremedik. Sonra kendi imkanlarımızla ateşi söndürdük. En son soğutmayı itfaiye yaptı" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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