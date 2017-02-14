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15 Yaşındaki Kız Çocuğuna Hırsızlık Gözaltısı

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15 Yaşındaki Kız Çocuğuna Hırsızlık Gözaltısı
Samsun'da girdiği evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 15 yaşındaki kız çocuğu polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da girdiği evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 15 yaşındaki kız çocuğu polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.B. adlı kadının evinin kapısını aparat ile açan hırsız içeri girerek 2 adet labtop bilgisayar ile 1 adet yüzük çaldı. Eve geldiğinde hırsızlık olayını fark eden N.B., polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 15 yaşındaki M.Y. adlı kız çocuğunu yakalayarak gözaltına aldı. M.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Çocuk savcısına ifade veren M.Y. serbest bırakıldı.

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