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15 Yaşındaki Kız Rip Akıntısına Kapıldı

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15 Yaşındaki Kız Rip Akıntısına Kapıldı
Samsun'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki kız kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki kız kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte denize giren 15 yaşındaki Zeynep Ö., iddiaya göre denizde oluşan rip akıntısı nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşların çığlıkları üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama ve Kurtarma Amirliğine bağlı cankurtaranlar, genç kızı denizden çıkardı. Olay yerine gelen 112 sağlık personelleri genç kızın bilincinin kapalı olduğunu tespit etti. Özel bir hastaneye kaldırılan Zeynep Ö., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

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