  • BIST 89.722
  • Altın 146,981
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 8 °C

'15 yılda 20 bin kişi öldü'

»
'15 yılda 20 bin kişi öldü'
TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Adnan Korkmaz, son 15 senede iş kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bine ulaştığını açıkladı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Samsun İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Adnan Korkmaz düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da yaşanan ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği faciadan sonra 3 Mart tarihinin 'İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü' olarak anıldığını hatırlattı.

Açıklamasında iş kazalarını 'İş cinayetleri' olarak nitelendiren Korkmaz, "Ülkemizde iş cinayetlerinin ve iş kazaların sayısı artık tutulamaz hale geldi. Cinayetlerin ve kazaların önlenmesi, meslek hastalıklarını ortaya çıkaran etkenlerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalar yapılmıyor. Yapılması gereken çalışmalar, maliyet ve işgücü mazeret gösterilerek geçiştiriliyor ve emekçilerin can güvenliği hiçe sayılıyor. Soma’da, Ermenek’te Torunlar’da, Şirvan’da yaşanan iş cinayetlerinde 350 işçi hayatını kaybetti. 2002 yılından 2017 yılının başına kadar iş cinayetlerinde hayatını kaybeden emekçilerin sayısının 20 bine ulaştığını üzüntüyle görüyoruz. Güvencesiz çalışmaya HAYIR diyoruz! İş cinayeti davalarındaki hukuksuzluğa HAYIR diyoruz! İş cinayetlerinin kader, fıtrat olarak nitelendirilmesine HAYIR diyoruz!" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Sizinle gurur duyuyoruz'18 Şubat 2017 Cumartesi 08:45
  • Huzurevi sakinlerine ziyaret18 Şubat 2017 Cumartesi 05:41
  • Genç: 'Samsun beyin göçü çekmeli'17 Şubat 2017 Cuma 18:05
  • Elektrikte 'belge'siz işçi çalışamayacak17 Şubat 2017 Cuma 17:01
  • Baharın müjdecisi ilk cemre 19 Şubat'ta düşecek17 Şubat 2017 Cuma 16:54
  • Karadeniz'in 'göç' bilançosu16 Şubat 2017 Perşembe 08:00
  • Audi Q3 kazanma şansı devam ediyor15 Şubat 2017 Çarşamba 18:32
  • Esma teyzenin karaciğeri umut oldu14 Şubat 2017 Salı 19:26
  • VİCDANSIZLAR12 Şubat 2017 Pazar 19:50
  • 2016'da kadın cinayetleri arttı09 Şubat 2017 Perşembe 07:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti