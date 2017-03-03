'15 yılda 20 bin kişi öldü'

TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Adnan Korkmaz, son 15 senede iş kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bine ulaştığını açıkladı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Samsun İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Adnan Korkmaz düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da yaşanan ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği faciadan sonra 3 Mart tarihinin 'İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü' olarak anıldığını hatırlattı.

Açıklamasında iş kazalarını 'İş cinayetleri' olarak nitelendiren Korkmaz, "Ülkemizde iş cinayetlerinin ve iş kazaların sayısı artık tutulamaz hale geldi. Cinayetlerin ve kazaların önlenmesi, meslek hastalıklarını ortaya çıkaran etkenlerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalar yapılmıyor. Yapılması gereken çalışmalar, maliyet ve işgücü mazeret gösterilerek geçiştiriliyor ve emekçilerin can güvenliği hiçe sayılıyor. Soma’da, Ermenek’te Torunlar’da, Şirvan’da yaşanan iş cinayetlerinde 350 işçi hayatını kaybetti. 2002 yılından 2017 yılının başına kadar iş cinayetlerinde hayatını kaybeden emekçilerin sayısının 20 bine ulaştığını üzüntüyle görüyoruz. Güvencesiz çalışmaya HAYIR diyoruz! İş cinayeti davalarındaki hukuksuzluğa HAYIR diyoruz! İş cinayetlerinin kader, fıtrat olarak nitelendirilmesine HAYIR diyoruz!" diye konuştu.