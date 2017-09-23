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15 yılda hizmet yağdı

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15 yılda hizmet yağdı
Samsun ile Trabzon arasında sıkışmış bir kent olarak tanımlanan Ordu'ya 15 yılda adeta hizmet yağdı. 2002-2017 yılları arasında Ordu ili genelinde toplam 16 milyar TL’lik yatırım yapıldığı belirlendi

Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde 4 Nisan 1920’de il olan ancak Cumhuriyet tarihi boyunca literatürlerde ‘Samsun ile Trabzon arasında sıkışmış bir kent’ olarak tanımlanan, ekonomik ve sosyal yönden kalkınma hamlesini bir türlü yakalayamayan Ordu son 14 yılda aldığı hizmet ve yatırımlarla adeta ayağa kalktı.

Son 70 yıldır büyük yatırımlar açısından hep geri kalan Ordu, son yıllarda Karadeniz-Akdeniz yolu (Dereyolu), denize havaalanı, üniversite, Topçam Barajı gibi belli başlı yatırımların yanı sıra sahil kesimleri iç kesimlere ulaştıran yeni otoban yollar, belediye hizmetleri, toplu konut, sağlık, eğitim ve istihdam alanlarında aldığı hizmetlerle kalkınma hamlesi yakaladı.

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Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, 2002-2017 yılları arasında Ordu ili genelinde toplam 16 milyar TL’lik yatırım yapıldığı belirlendi. En fazla yatırım yapan ilk 5 kurum, Ulaştırma Bakanlığı, İller Bankası, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı oldu.

İŞTE BAKANLIKLARIN
15 YILLIK YATIRIMI
Buna göre son 15 yılda Ordu’da bakanlıkların yaptığı yatırım miktarları şöyle: "Ulaştırma Bakanlığı: 4 milyar TL, İller Bankası: 2 milyar 700 milyon TL, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: 2 milyar 400 milyon TL, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: 1 milyar 380 milyon TL, Orman ve Su İşleri Bakanlığı: 1 milyar 130 milyon TL, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 1 milyar 110 milyon TL, Milli Eğitim Bakanlığı: 693 milyon TL, TOKİ: 518 milyon TL, Gençlik ve Spor Bakanlığı: 370 milyon TL (İnşa edilen 102 milyon liralık stadyum hariç), Sağlık Bakanlığı: 320 milyon TL, KÖYDES: 243 milyon TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: 190 milyon TL, Kalkınma Ajansı: 97 milyon TL, Kültür ve Turizm Bakanlığı: 76 milyon TL, Adalet Bakanlığı: 51 milyon TL, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 32 milyon TL, KOSGEB: 26 milyon TL, Vakıflar Genel Müdürlüğü: 7.8 milyon TL.

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