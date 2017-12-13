15 Yıllık Tuz Hanı Sorunu Çözüldü

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, 2002 yılından beri hayata geçirilmeye çalışılan ancak kamulaştırma sorunu nedeniyle 15 yıldır süren Tuz Hanı...

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, 2002 yılından beri hayata geçirilmeye çalışılan ancak kamulaştırma sorunu nedeniyle 15 yıldır süren Tuz Hanı Restorasyon Projesinin kamulaştırma sorununun giderildiğini kaydetti.

Adıyaman Oturakçı Pazarında bulunan tarihi Tuz Hanının turizme kazandırılması için başlatılan fakat yaklaşık 15 yıldan beri sonuç alınamayan projenin önündeki en büyük engel aşıldı. Mülkiyet sahipleri ile kamu kuruluşları arasında ki değer tespiti konusundaki anlaşmazlık yıllar sonra çözüldü. Adıyaman 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davaların ardından, hak sahipleri yerel mahkemenin kararına itiraz ederek konuyu Yargıtay'a taşımıştı. Yargıtay'ın hak sahiplerini haklı bulmasının ardından süreç uzadı.

2013 yılında dönemin Adıyaman Valisi olan Adana Valisi Mahmut Demirtaş zamanında 452 ada 1,2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 nolu parsellerin toplam 733,96 metrekare alan kamulaştırılmış, kamulaştırma bedeli olarak devlet tarafından hak sahiplerine 1 milyon 620 bin 747 TL ödenmişti.

Aslına uygun olarak restore edilecek olan Tuz Hanı, Adıyaman'a gelen yerli ve yabancı turistlerin kent merkezinde alışveriş yaparak ekonomik girdi sağlaması açısından büyük önem taşıyor. Kamulaştırma ve restorasyon çalışmaları için İl Özel İdare bütçesinde 4 milyon TL'nin bekletiliyordu.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı da göreve geldiği günden beri kamulaştırma çalışmalarıyla ilgilenerek, konuyu sonuçlandırdı. Tuz Hanı ile ilgili tüm hak sahipleriyle görüşülerek kamulaştırıldı.

Vali Nurullah Naci Kalkancı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tuz Hanı kamulaştırılması için Adıyaman 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2006/375 esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Bu dava neticesinde Merkez Kapcami mahallesi 452 ada 1-2-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34 nolu parseller olmak üzere toplam 733,96 m2 olarak kamulaştırılmıştır. Mahkeme bu parsellerin tesciline karar vermiştir. Kapcami mahallesi 452 ada 3-4-5-6-7-8-9 nolu parsellerin kamulaştırılmasına ilişkin Adıyaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/232 esas sayılı dosya ile kamulaştırılma davası açılmıştır. Dava kararı çıkmış olup tescil yönünden lehimize sonuçlanmıştır. Iraz Mumcu (ölü) tarafından 5 dükkan karşılığında 452 ada 10-11-21-24 nolu parseller ve 444 ada 14 parsel idaremize hibe edilmiştir. Dava açılmayan ve taraflarca uzlaşılan parseller 452 ada 14-15-16-17-18-19 parsellerdir. Beş adet parsel Adıyaman Belediyesince tahsis edilmiştir. Tüm gerekli olan kamulaştırma işlemleri bitmiş olup Tuz Hanı Restorasyon Projesinin yaklaşık maliyet hesapları için Müzeler Genel Müdürlüğüne bilgi verilmiştir.

Bugüne kadar 25 adet parsel kamulaştırılmış olup toplamda hissedar sayısı 154 kişidir. Bugüne kadar ödenen toplam kamulaştırma bedeli 2 milyon 396 bin 278 TL'dir. Kamulaştırma çalışmaları yapılırken malik sayısı çok fazla olduğundan işlerin hızla ilerlemesi için idaremizce yoğun bir çalışma sergilenmiş, maliklere tek tek ulaşılmış araçlarla alınıp dairemize gelmeleri sağlanmıştır. Ayrıca bütün resmi işlemler elden takip edilmiştir. Bir kısım malikler yurt dışından irtibat kurularak getirilmiştir" dedi.