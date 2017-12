150 Kişilik Çocuk Korosu Kardeşliği Anlatacak

Adapazarı Belediyesi, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Asitane Vakfı tarafından Sakarya'da 150 kişilik bir çocuk korosu oluşturuluyor.

Adapazarı Belediyesi, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Asitane Vakfı işbirliği ile oluşturulacak Adapazarı Çocuk Korosu istişare ve tanıtım toplantısı Elengant'ta yapıldı. Toplantıya; Vali İrfan Balkanlıoğlu, MEB Temel Eğitim Daire Başkanı Fatih Başak, Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıdvan Özüm, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Koray Keskin ile koroya katkı verecek okul müdürleri ve müzik öğretmenleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Asitane Vakfı Başkanı Hasibe Turan, "Gelin Bir Olalım" sloganı ile çıktıkları yolda birçok şehirde ve ilçede bu proje kapsamında her milletten oluşan korolar grubu kurduklarını belirterek, "Sakarya'da okullarımız ve müzik öğretmenlerimiz belirlendi. 150 kişilik her milletten oluşan bir koro oluşturuyoruz. Yaşadığımız bölge çok stratejik bölge. Bu açıdan dünyaya kardeşlik ve barış mesajı vermek istiyoruz. Asla savaş istemiyoruz. Kadın olarak anneler olarak bu sürece katkı sağlamak istiyoruz. Ülkemize en son Suriyeliler gelmiştir. Ülkemiz yıllardır göç alan bir ülkedir. Arnavut, Muhacır, Çerkes, Gürcü olmak üzere birçok ülkeden insan zamanla ülkemize yerleşmiştir. Kardeşlik içinde bu günlere geldik. Şimdi ülkemiz en son göçü Suriye'den almaktadır. Daha önceki göçlere nasıl kucak açtıysak savaştan kaçıp ülkemize sığınmacı olarak gelen Suriyeli kardeşlerimize böyle davranıp kardeşçe yaşamayı öğrenmeliyiz. Tüm illerde bu kardeşlik korosu çalışmamız devam edecek."dedi. Turan, programa katılan başta Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu olmak üzere tüm Sakarya protokolüne ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Oluşturulacak Sakarya Korosu'nda Çerkes, Arnavutça, Gürcüce, Arapça, Abazaça, Boşnakça gibi her kültürden oluşan şarkılar seslendirilecek.