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150 TL’lik alışveriş Audi Q3 kazandırdı

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150 TL’lik alışveriş Audi Q3 kazandırdı
Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi tarafından 17 Ekim 2016-19 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen çekiliş kampanyasının kazananları belli oldu. Piazza’nın çekiliş kampanyası kapsamında 2016 Model Audi Q3’ün sahibi Şemsinur Camadan oldu

Karadeniz’in en büyük alışveriş ve yaşam merkezi olan Samsun Piazza’nın düzenlediği çekiliş kampanyasının kazananları Milli Piyango İdaresi tarafından belirlendi. 17 Ekim 2016 - 19 Şubat 2017 tarihleri boyunca 150 TL ve katları tutarında Piazza’dan alışveriş yapanların katılabildiği çekiliş kampanyasının sonucunda Şemsinur Camadan, 2016 model Audi Q3 sahibi oldu. Piazza’nın çekiliş kampanyası kapsamında Audi marka otomobilin yanı sıra 2 kişi Iphone Cep Telefonu, 3 kişi Ipad Pro Tablet, 4 kişi de Apple Akıllı Saat kazandı. Samsun Piazza, açıldığı günden bu yana düzenlediği çekiliş kampanyaları ile 1 kişiyi ev, 3 kişiyi otomobil ve 32 bin kişiyi de birbirinden değerli hediyelerin sahibi yaparak yüzleri güldürdü.

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