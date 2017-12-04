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150 Tl’lik Alışverişe Sıfır Kilometre Otomobil Hediye

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150 Tl’lik Alışverişe Sıfır Kilometre Otomobil Hediye
Kahramanmaraş Piazza'nın, 23 Nisan 2018 tarihine kadar sürecek olan kampanyasına katılanlar arasından bir talihli sıfır kilometre otomobilin sahibi olacak.

Kahramanmaraş Piazza'nın, 23 Nisan 2018 tarihine kadar sürecek olan kampanyasına katılanlar arasından bir talihli sıfır kilometre otomobilin sahibi olacak.

Alışveriş merkezi, 5'inci açılış yılına özel olarak şanslı ziyaretçilerini hayallerinin otomobiline kavuşturacak bir kampanya sunuyor. Kampanyaya katılan talihli çekilişle sıfır kilometre otomobil kazanma şansı yakalayacak.

Kahramanmaraş Piazza AVM'de, 1 Aralık 2017 ile 23 Nisan 2018 tarihleri arasında sürecek kampanyaya aynı gün içerisinde toplamda 150 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler katılabilecek. Alışveriş merkezine gelenler yaptıkları her 150 TL ve üzeri alışveriş ile yeni bir çekiliş hakkı elde edecek.

23 Nisan 2018'de Milli Piyango İdaresi ve Noter huzurunda yapılacak çekilişle sahibini bulacak olan otomobil alışveriş merkezine gelen her yaştan ziyaretçinin ilgi odağı oluyor. Eşleri ve çocuklarıyla otomobili inceleyen bazı ziyaretçiler, hayalini kurdukları aracın önünde fotoğraf çektiriyor. Kazanan talihlinin 23 Nisan 2018'den sonra açıklanacağı çekiliş etkinliğini dileyen tüm ziyaretçiler AVM'de izleyebilecek.

Lüks otomobil kazandıran kampanyaya sadece Piazza Clup üyeleri katılabilecek. Üyeliği bulunmayanlar ise kampanya noktasında başvuru formunu doldurdukları andan itibaren "hayalleri süsleyen" lüks otomobil kampanyasının talihli adayları arasına girmiş olacak.

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