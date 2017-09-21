151 Ülkeye Güneydoğudan Gıda İhracatı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, bölgeden bu yılın 8 aylık diliminde...

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, bölgeden bu yılın 8 aylık diliminde 1 milyar 335 milyon 569 bin dolarlık hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) hizmet binasında bir araya gelen Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, sektördeki gelişmeleri ve ihracat verilerini değerlendirdi. Altunkaya, yaptığı açıklamada dünyanın birçok bölgesinin gıda ihtiyacını karşıladıklarını belirtti. Afrika'dan Asya ve Okyanusya ülkelerine, Avrupa'dan Ortadoğu'ya ve Amerika ülkelerine toplamda 151 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Altunkaya, "Gaziantep'te ve Bölgemizde ihracat kültürü gelişti ve yerleşti. Son yıllarda komşu ülkelerde yaşanan sorunlar elbette bu ülkelerle ihracatımızı etkilerken bizlerin yeni pazar arayışına yönelmemizi sağladı. Yaşadığımız krizlerin fırsata çevrilmesi anlamını da taşıyan yeni pazarlardan olumlu dönüşler almaya ve dünyanın dört bir yanına ihracat yapmaya başladık. Un, makarna, yağ ve bakliyat ürünleri beslenmede büyük önem teşkil etmekte ve çokça tüketilen ürünlerin başında gelmektedir. Bu nedenle biz ihracatçılar, bu ürünlerin en kalitesini üretip ihracatını yapıyoruz. Her geçen gün Türkiye menşeli ürünlere duyulan güven artmaktadır. Kaliteden ödün vermeyen üreticilerimiz insanların güvenini kazanmayı başardı. Şimdi yeni pazarlara ağırlık vererek ihracat verilerini artırmak için büyük gayret sarf ediyoruz. Kalite ve güvenle birlikte ihracat verilerinin de artacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Altunkaya, 17 farklı kalem ürün ihraç ettiklerini ifade ederek, bunların içerisinde buğday ununun en fazla dışsatım yapılan ürün olduğunu kaydetti. 8 ayda 361 milyon 987 bin dolarlık buğday unu ihracatı yaptıklarını anlatan Altunkaya, 222 milyon 651 bin dolarlık bitkisel yağ, 201 milyon 335 bin dolarlık makarna, 137 milyon 147 bin dolarlık da bisküvi-pasta ihracatı yapıldığını vurgulayarak, ihracatın kalan kısmını da diğer ürünlerin karşıladığını dile getirdi.

İhracatın büyük bir kısmın Ortadoğu ülkelerine yaptıklarını belirten Altunkaya, bu bölgeye 1 milyar 10 milyon 311 bin dolarlık ihracata karşı, Afrika ülkelerine 242 milyon 713 bin dolar ve kalan ihracatı da diğer bölgelere yaptıklarını söyledi. En çok ihracatın yapıldığı ülkenin 806 milyon 768 bin dolarla Irak olduğunu ifade eden Altunkaya, 106 milyon 270 bin dolarlık ihracatı da Suriye'ye yaptıklarını kaydetti. Altunkaya, "Türkiye'nin hububat bakliyat yağlı tohumlar sektöründe en fazla ihracat Güneydoğu'dan yapılıyor. Bölgemizin sektördeki ihracatı geçen yılın ocak-ağustos döneminde 1 milyar 313 milyon 778 bin dolarken bu yılın aynı döneminde yüzde 1,7 artarak 1 milyar 335 milyon 569 bin dolara ulaştı" diye konuştu.