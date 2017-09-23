16 Yaşındaki Kıza Taciz İddiasına Tutuklama

Samsun'da çalıştığı iş yerinin mutfağında 16 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Samsun'da çalıştığı iş yerinin mutfağında 16 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şarküteride aşçı olarak çalıştığı belirtilen E.T. (59) isimli şahıs, burada staj yapan 16 yaşındaki H.Ş.K.'yı öpüp taciz etti. Stajyer kız, daha sonra bu olayı ailesine bildirdi. Kızının tacize uğradığı iddiasıyla öfkelenen baba, daha sonra şüpheli E.T.'ye saldırdı. Yüzüne aldığı darbelerle hastaneye giden şüpheli E.T. adli raporun ardından gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan ve Samsun Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.