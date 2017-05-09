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16 Yaşındaki Kurye 4 Kilo Eroinle Yakalandı

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16 Yaşındaki Kurye 4 Kilo Eroinle Yakalandı
Adana'dan Van'a gidecek olan 16 yaşındaki kurye, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla bir yolcu otobüsünde sırt çantasında 4 kilo eroin ile yakalandı.

Adana'dan Van'a gidecek olan 16 yaşındaki kurye, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla bir yolcu otobüsünde sırt çantasında 4 kilo eroin ile yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesi Adana Merkez Otogarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki F.A., iki gün önce Van'dan Adana'ya geldi. Adana'ya gelen F.A., kentte yakını olan A.K'nin evinde konakladı. Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan uyuşturucu ticareti yapmak için gelen zanlıyı takibe aldı. Van'a gitmekte olan bir otobüs firmasına bindiği sırada, otogar polis noktası ekipleri ve asayiş ekipleri F.A.'yı yakaladı. Eşyaları incelenen gencin sırt çantasından şeker poşetine koyulmuş halde 4 kilo eroin ele geçirildi. F.A. ve evinde konakladığı A.K gözaltına alındı.

Öte yandan, F.A.'nın babası ve ailesinde bulunan birkaç kişinin de uyuşturucu ticaretinden cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

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