17 Bin Çocuk Sömestr Tatilinde Doyasıya Eğlendi

Muratpaşa Belediyesi'nin şirketi Falez AŞ ile birlikte hizmete açtığı Antalya'nın yeni çocuk dünyası Teneffüs Park'ta 17 bin 371 çocuk eğlence dolu...

Muratpaşa Belediyesi'nin şirketi Falez AŞ ile birlikte hizmete açtığı Antalya'nın yeni çocuk dünyası Teneffüs Park'ta 17 bin 371 çocuk eğlence dolu yarıyıl tatili yaşadı.

Çaybaşı Mahallesi'nde 16 dönüm alana kurulu Antalya'nın yeni "çocuk dünyası" Teneffüs Park'la çocuklar ve her zaman çocuk kalmayı başaran büyükler muhteşem bir yarıyıl tatili yaşadı.

Tatil boyunca pazartesi hariç her gün 14.00 - 17.00 saatleri arasında dansçılar jonglörler, atölye eğitmenleri ve müzisyenlerden oluşan Teneffüs Park animasyon ekibiyle çocuklar, illüzyon gösterilerinden yarışmalara, danstan akrobasiye, resimden uçurtma, kukla atölyelerine ve mini clup yarışmalarına çocukları sınırsız eğlencenin tadını çıkardı.

Yarıyıl tatili süresince 17 bin 371 çocuk katıldığı Teneffüs Parkta, çocuklar için en büyük sürpriz ise 28 Ocak Cumartesi günü yaşandı. Teneffüs Park'a geldiklerinde Toroslardan gelen 15 kamyon karla kaplanmış alanla karşılaşan çocuklar ve aileleri, kent merkezine yağmayan karın keyfini Teneffüs Park'ta çıkardı.