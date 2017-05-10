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17 İlde Fetö Operasyonu

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17 İlde Fetö Operasyonu
Fetullahçı Terör Örgütü'nün devlet kadrolarına sızma çalışmalarını sağlayan "mahrem yapılanmasına" yönelik İstanbul merkezli 17 ilde düzenlenen...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün devlet kadrolarına sızma çalışmalarını sağlayan "mahrem yapılanmasına" yönelik İstanbul merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda 27 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı, FETÖ/PDY'nin devlet kadrolarına sızma çalışmalarını yapan mahrem yapılanmasına yönelik ortak operasyon başlattı. İstanbul merkezli 17 ilde 53 kişinin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı yapılan operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Örgüt adına çalışan "mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildiği bildirildi.

Şüphelilerin çeşitli bakanlıklar ve devlet kurumlarının personel ihtiyacını karşılamak üzere yapılan sınav sorularını önceden temin ederek MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve çeşitli bakanlıklara sızan, ya da sızmak için örgüt tarafından özel evlerde yetiştirilen FETÖ/PDY mensuplarının sorumluluğunu yürüten çeşitli devlet kurumlarında çalışan örgüt imamı olarak görev yapan kişiler oldukları ileri iddia edildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Halen devam eden operasyonlarda aranan 26 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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