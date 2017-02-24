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17. Şefik Bursalı Resim Yarışması Bu Sene Dijital Ortamda

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17. Şefik Bursalı Resim Yarışması Bu Sene Dijital Ortamda
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 17. Şefik Bursalı Resim Yarışması'nın bu sene dijital ortamda değerlendirileceği için eser görsellerinin yer aldığı...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 17. Şefik Bursalı Resim Yarışması'nın bu sene dijital ortamda değerlendirileceği için eser görsellerinin yer aldığı CD/DVD ve başvuru dosyalarının 03-14 Nisan 2017 tarihleri arasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerektiğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca, ülkemizin usta ressamlarından merhum sanatçı Şefik Bursalı'nın anısını yaşatmak, plastik sanatlar alanında sanatçılarımızın çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler kazandırmak amacıyla; 17. Şefik Bursalı Resim Yarışması düzenlenmiştir. Bu yıl, yarışmanın dijital ortamda değerlendirilecek olması nedeniyle eser görsellerinin yer aldığı CD/DVD ve başvuru dosyalarının 03-14 Nisan 2017 tarihleri arasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Roma Meydanı Hipodrom Caddesi 06330 Hipodrom-ANKARA adresine gönderilmesi/teslim edilmesi gerekmektedir. 17. Şefik Bursalı Resim Yarışması'nda, Başarı Ödülüne değer görülecek 5 adet eserin her biri için; 8 bin TL ve başarı belgesi, sergilenmeye değer görülecek her bir eser için 500 TL ve katılım belgesi verilecektir. Yarışmanın Seçici Kurulu ise 3 akademisyen /sanatçı, 1 Şefik Bursalı ailesi temsilcisi ve 1 Bakanlık temsilcisinden oluşturulacaktır. Seçici Kurul Üyelerinin isimleri Bakanlığımız resmi internet sitesi www.kulturturizm.gov.tr ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü www.guzelsanatlar.gov.tr adreslerinden ayrıca duyurulacaktır. Söz konusu yarışmanın katılım formları ve şartnamesi, Bakanlığımız web siteleri www.kulturturizm.gov.tr , www.guzelsanatlar.gov.tr adreslerinden, Valiliklerden (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri), ilgili Fakülte ve Derneklerden temin edilebilir" denildi.

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