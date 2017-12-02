17 Yaşında Öldürülen Aleyna Can Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul Kartal'da günlük kiralanan bir evde öldürülen 17 yaşındaki Aleyna Can son yolculuğuna uğurlandı.
Kartal'da günlük kiralanan bir evde tabancayla vurularak öldürülen 17 yaşındaki Aleyna Can son yolculuğuna uğurlandı. 17 yaşındaki genç kız için Maltepe'deki Süleyman Öksüzoğlu Aydınevler Merkez Camisi'nde öğlen namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılan genç kızın yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Aleyna Can'ın cenazesi kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Başıbüyük Mezarlığı'na götürüldü.
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