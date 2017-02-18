17 Yaşındaki Aleyna’dan 11 Gündür Haber Alınamıyor

Samsun'da ekmek almak için evden çıkan 17 yaşındaki Aleyna Durmaz'dan 11 gündür haber alınamıyor.

Samsun'da ekmek almak için evden çıkan 17 yaşındaki Aleyna Durmaz'dan 11 gündür haber alınamıyor.

Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde yaşayan ve 8 Şubat Çarşamba günü saat 10.00 sıralarında bakkala ekmek almaya giden Aleyna Durmaz, 11 gündür kayıp. Üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olan Aleyna Durmaz'dan bugüne kadar bir iz bulunamadı. Durumu polise bildiren Durmaz ailesi gözyaşları içinde kızından gelecek bir haberi bekliyor. Lise 1'inci sınıfta kaldıktan sonra okulu bırakan Aleyna Durmaz, bağlama ve bendir çalıyordu. Aleyna'nın "özgür yaşamak isteyen bir kişi" olduğunu belirten ailesi, Aleyna'nın kandırıldığını düşünüyor.

"Bir ses ver yavrum"

Aleyna Durmaz'ın annesi Ayla Durmaz(43), Kızım Güzel Sanatlar Lisesine gidiyordu. Kaldıktan sonra daha okula gitmedi. Bayan kuaförünün yanında bir ay çalıştı, sonra işten çıktı. Evdeydi ama açıktan liseyi bitirmek istediğini söyledi. En azından lise diplomasını oradan almak istedi. Ehliyet almak istiyordu. Özgür yaşamayı seviyordu. Kendi başına bir hayat kurmak istiyordu. Onun bu zaafından yararlandılar. Sabah kalkmış, babaannesine "ekmek almaya gittiğini" söylemiş. Gidiş o gidiş. Daha ses soluk yok. O günden beri arıyoruz. Ne poliste ne bizde bir ipucu var. 11 gündür çocuğum sır oldu. Ne yapacağımızı şaşırdık. Kayıp ilanı olan afişleri her yere dağıttım. Hiçbir sonuç yok. Arkadaşlarıyla konuştuk. Polis ifadelerini aldı. Hiçbiriyle diyaloğa geçmemiş. Aleyna çok asi bir kızdı. İstekleri çok farklıydı. Günübirlik yaşasın istiyordu. Sokaklarda gezsin istiyordu. Kafe gibi yerlerde çalışmak istiyordu. Bağlama çalıyordu. Önceden konserlere çıkıyordu. Kızımın zaaflarından yararlanıldı. Kandırıldı. "Biz senin istediğin hayatı sana sunacağız" dediler. Benim çocuğumu kandırdılar, çıkardılar evden. Yaşı küçük olduğu için saklıyorlar. Evlilik hayali yoktu. O amaçla kaybolduğunu düşünmüyorum. Sosyal medya hesabından kiminle konuştuysa onu kandırdılar. Aleyna çok saf kalpli, herkese inanan bir çocuktu. Kim ne derse desin hemen inanırdı. Çok temiz kalpli saf bir kızdı. Allah rızası için gören, duyan, bilen varsa elini vicdanına koysun çocuğumdan bana bir haber versin. Aleyna kızım ne olursun çok perişanız. 11 gündür yemedik uyumadık. Baban perişan oldu. Bir ses ver yavrum. Her halinden razıyım ben senin. Ne olursun dön yavrum. 11 gün oldu ses soluk yok. Hayatından dahi endişe ediyorum" dedi.

"Ciğerimdi o benim"

Torunun çok sevdiğini söyleyen Aleyna'nın babaannesi Ayşe Durmaz, "Sabah geç kalkıyorduk ama o gün kahvaltıyı erken yapacaktık. Halinde hiçbir gariplik yoktu. Kahvaltı için ekmek almaya çıktı. Yarım saat geçince oğlumu aradım. O günden beri yok. Ciğerimdi o benim. Yavrum bittim ben. Ne olursun dön" diye konuştu.