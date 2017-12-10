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17 yıldır 'Sinem' bulunamadı

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17 yıldır 'Sinem' bulunamadı
Samsun'da '6 Başsavcı, 6 Emniyet Müdürü' değişti, kayıp Sinem Özdemir halen bulunamadı. 17 yıldır bulunamayan Sinem, bugün 22 yaşında genç bir kız olacaktı

Samsun'da 2000 yılında 5 yaşındayken evinin önünde oynarken kaybolan ve o tarihten itibaren de kendisinden bir daha haber alınamayan Sinem Özdemir olayı, kentte son 5 yılda faili meçhul olarak kalan tek vaka oldu.

Kaybolduğu tarihten bugüne kadar 6 emniyet müdürü ve 6 başsavcı değişen Samsun'da çözüme kavuşturulamayan Sinem Özdemir dosyası belirsizliğini koruyor. Sinem Özdemir, hayatta olsa bugün 22 yaşında olacaktı. 2010 yılında polis, kayıp kızın küçüklük fotoğrafını İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderip, yeniden yüzlendirme laboratuvarında çocuğun 15 yaşındaki halinin görüntüsü oluşturulup, polis ekiplerine dağıtıldı. Ancak yine kayıp Sinem yapılan tüm araştırma ve soruşturmalara rağmen yine bulunamadı. 

Samsun'da çözüme kavuşturulamayan tek dosya olarak arşivdeki yerini alan Sinem Özdemir'le ilgili ailesi de 17 yıldan bu yana kızlarının çıkıp geleceği konusundaki umudunu koruyor.

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