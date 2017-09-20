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177 Polis Çocukları Korumak Denetim Yaptı

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177 Polis Çocukları Korumak Denetim Yaptı
"Çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması-4" kapsamında 177 polis, Tekirdağ genelinden eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

"Çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması-4" kapsamında 177 polis, Tekirdağ genelinden eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Geleceğin teminatı çocuklarımızın etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması ve güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması adına Tekirdağ genelinde eş zamanlı olarak "Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması-4" gerçekleştirildi.

Risk analizine göre belirlenen okul çevreleri, okul çevrelerindeki parklar, bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, okul servis araçları, içkili yerler, bahis oynatılan işletmeler, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi yerlerde denetimler yapıldı.

İl merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak 177 personel ve 59 ekiple yapılan denetimlerde,123 okul çevresi kontrol edilerek, 771 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Denetimlerde 1 aranan şahıs yakalanırken, bir şahsa ise adli-idari işlem uygulandı.

98 adet servis aracı denetime tabi tutuldu ve 6 araca işlem yapılırken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Çocuklarımızın güvenliğinin sağlanması adına yapılan uygulamalar aralıksız devam edecektir" denildi.

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