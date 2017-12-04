18 Aylık Bebek 3’üncü Kattan Düştü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 18 aylık bir bebek, 3'üncü kattan aşağıya düşmesi sonucu ağır yaralandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 18 aylık bir bebek, 3'üncü kattan aşağıya düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Örnekköy Mahallesi 7435/1 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 18 aylık Mustafa Emin Hiçyılmaz, evin balkonunda babası ile oynadığı sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle 3'üncü kattan aşağıya düştü. Beton zemine düşen talihsiz bebek, ailesinin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.